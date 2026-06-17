"Я була в а**ре": біженка з України відверто розповіла, з чим стикнулась у Німеччині

Прапор Німеччини

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Українська біженка, яка перебуває в Німеччині, зіткнулася з несподіваним проявом агресії та жорсткими стереотипами з боку місцевої мешканки. Звичайна розмова з представницею німецької соціальної сфери перетворилася на емоційний вибух та потік образ на адресу українських жінок.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Українка поділилася своєю історією, зазначивши, що тривалий час не помічала жодного негативного ставлення до співвітчизників, аж поки не заговорила на делікатну тему з жінкою, яка безпосередньо працює з біженцями різних національностей.

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«Не буду називати деталі, щоб уникнути проблем. Це була людина 50+, із соціальної сфери. Людина, яка працює з біженцями, людьми різних національностей, і в тому числі зі мною, українкою. В нас була розмова, де я сказала, що мені дуже подобається, як німки займаються освітою, намагаються бути незалежними. І українкам є чому в них повчитись. Наша людина просто вибухнула. Походу, це була її хвора тема. У кого що болить, той про те і говорить. І прорвало», — згадує біженка.

За словами українуи, опонентка почала миттєво транслювати вкрай образливі закиди, які стосувалися зовнішнього вигляду та поведінки українок в еміграції. Особливе роздратування у представниці Німеччини викликала привабливість наших жінок.

«Вона почала описувати українок як жінок легкої поведінки, які тільки те і роблять, що фарбуються, носять підбори. І, увага, те, що мене шокувало, відбирають німецьких чоловіків. Це просто цитата. Вона сказала, що не розуміє, чому німецькі чоловіки обирають українок. Що такого вони в них знайшли? Адже німецькі жінки такі чудові та прекрасні. І в цей момент я просто випала», — ділиться авторка розповіді.

Розбиті рожеві окуляри та банальна заздрість

Українка зізнається, що цей інцидент повністю зруйнував її попередні уявлення про солідарність та взаємоповагу. Проте вона вважає, що за такою поведінкою криється банальне жіноче невміння конкурувати.

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" Я за ці півтора року ні разу не стикалася з якимось негативним відношенням до українців, тому я навіть і уявлення не мала, що німки так нас бачать. Що вони думають, що нам потрібні німецькі чоловіки, що ми для них тупі та легковажні. Мені здається, це просто заздрість, тому що українки — це одні з небагатьох жінок, які вміють знаходити баланс між гарною зовнішністю, доглянутістю, освітою, турботою про родину», — зазначає жінка.

Попри образу, українка наголошує на важливості поваги до чужих кордонів та різних культурних поглядів. Наші громадяни ніколи не дозволяють собі критикувати побутові звички європейців, тому вимагають аналогічного ставлення до себе.

«Кожен має право на свою думку. Якщо німки вважають, що ходити в куртках та шортах без макіяжу, з жирним волоссям — це окей, вони мають на це право. Вони мають право на цю думку. Якщо українки вважають, що без 20-сантиметрових підборів і хайлайтера навіть на вухах не можна виходити з дому — це їх право. Але судити людей і називати їх такими образливими словами — це ненормально», — аргументує біженка.

Підсумовуючи розмову, українка додала, що їй дуже прикро через те, як саме сприймають людей, які рятувалися від жахів війни.

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«Я просто в шоці, в мене в якомусь плані розбились рожеві окуляри, тому що я думала, що німки відносяться до нас з повагою, розуміють, через що ми пройшли, що ми всі тікали від війни, а виходить, нас бачать просто як порожніх ляльок, без мозку та амбіцій», — резюмувала вона.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українська біженка, яка понад два роки живе в Іспанії, порівняла життя на популярному серед українців східному узбережжі та в Країні Басків. За її словами, північний регіон вирізняється вищими зарплатами, кращою безпекою, чистотою та комфортнішим кліматом без літньої спеки до +40°C.

Водночас там складніше знайти роботу без знання іспанської мови, дорожче купити житло, а також значно менше українських магазинів, продуктів і закладів, ніж на сході країни.

Також, українська біженка, яка проживає в Німеччині, розповіла про особливості переїзду та розподілу шукачів притулку між федеральними землями. За її словами, багато регіонів країни періодично обмежують прийом новоприбулих через перевантаження, тому потрапити до бажаного міста не завжди можливо.

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Вона також зазначила, що західні землі та великі міста пропонують більше можливостей для працевлаштування, але там складніше знайти житло. Окремо блогерка застерегла українців, які подорожують із домашніми тваринами, адже наявність улюбленця може суттєво ускладнити пошук житла в Німеччині.

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