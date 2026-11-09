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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Я ділив тюремну камеру з найжорстокішим серійним убивцею": ексув'язнений розповів, як це — сидіти з маніяком

Колишній в’язень розповів, як це — ділити тюремну камеру з найжорстокішим серійним убивцею Австралії Айваном Мілатом.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Серійний убивця Айван Мілат

Серійний убивця Айван Мілат / © dailymail.co.uk

Колишній австралійський ув’язнений Роббі розповів про свій моторошний досвід проживання в одній камері з найвідомішим серійним убивцею Австралії Айваном Мілатом. Чоловіки провели разом три місяці у в’язниці Лонг-Бей у Сіднеї під час судового процесу над маніяком.

Про це повідомляє The Daily Mail.

За словами Роббі, йому вдалося пізнати Мілата на «глибоко особистому рівні», хоча спочатку усвідомлення того, у чому звинувачують його сусіда, викликало тваринний страх.

Ігри дітей із маніяком та розподіл ліжок

Найбільш сюрреалістичним і настрашливим моментом для Роббі стали дні побачень, коли його старші діти гралися із серійним убивцею, який жорстоко позбавив життя сімох туристів.

«Діти буквально стрибали по ньому, гралися, а він чудово ладнав з ними. Спочатку я трохи не відібрав мову від страху… але це була можливість побачити інший бік людини. У ті моменти він здавався абсолютно звичайною людиною», — пригадує ексув’язнений.

Чоловік також із усмішкою згадав, як вони ділили двоярусне ліжко: Мілат без зайвих слів одразу зайняв нижній ярус, а Роббі вирішив із ним не сперечатися. Попри періодичне нервове напруження, Роббі запевнив, що після знайомства з Мілатом припинив боятися за своє життя, оскільки той прагнув довести свою невинуватість і не вчиняв би дурниць у камері.

Сльози та заперечення провини

Роббі розповів, що кілька разів після повернення із судових засідань Мілат був надзвичайно емоційним та навіть плакав, стверджуючи: «Я цього не робив». Втім, величезна кількість доказів не залишала сумнівів у його вині.

Зазначимо, Айван Мілат відбував довічне ув’язнення за жорстокі вбивства сімох мандрівників у період від 1989 до 1992 року. Йому також приписували низку інших злочинів, але він так і не зізнався у скоєному. Маніяк помер від раку у жовтні 2019 року у віці 74 років.

В Україні спіймали серійного маніяка, який полював у соцмережах на дівчаток. Затриманий перебував у полі зору правоохоронців близько 20 років, тричі притягувався до кримінальної відповідальності та знову йшов на новий сексуальний злочин щодо дітей.

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