Орбан та Путін / © ТСН.ua

В Угорщині напередодні виборів знову розгорівся скандал. Авторитетне видання опублікувало стенограму телефонної розмови прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним. Документ, який був офіційно підтверджений джерелами, свідчить про високий рівень співпраці Будапешта з Москвою в інтересах агресора.

Про це пише Bloomberg.

«Мишка та Лев»: як Орбан розважав диктатора байками

Під час розмови, що відбулася у жовтні, Орбан намагався підкреслити свою відданість Путіну, використовуючи алегорії. Угорський прем’єр згадав байку Езопа про мишу, яка врятувала лева, що потрапив у сіті, після того, як той зберіг їй життя.

«Вчора наша дружба досягла такого високого рівня, що я можу допомогти у всьому, чим зможу. У будь-якому питанні, де я можу надати допомогу, я до ваших послуг», — цитує Bloomberg слова Орбана.

Орбан також поскаржився, що вони з російським лідером не можуть зустрічатися так часто, як до пандемії, на що Путін схвально відгукнувся про «незалежну та гнучку» позицію Угорщини щодо війни проти України.

Саміт у Будапешті та фактор Дональда Трампа

Основною метою телефонної розмови, яка тривала близько 15 хвилин, було обговорення можливості проведення зустрічі на найвищому рівні між Росією та США в угорській столиці. Орбан висловив готовність «закласти основу» для такого саміту.

Обидва лідери висловили підтримку підходам Дональда Трампа до міжнародної політики. Путін порівняв стиль американського президента з рухом танка, зазначивши, що «цьому можна тільки радіти». Орбан додав, що захоплюється діловою енергійністю Трампа.

Путін підкреслив, що Угорщина є «можливо, єдиною» європейською країною, яка підходить як місце для переговорів, оскільки Орбан підтримує дружні стосунки з обома лідерами. Проте, як відомо, саміт у Будапешті так і не відбувся через неможливість сторін дійти згоди щодо вимог Москви стосовно України.

Публікація стенограми відбулася в критичний момент для Віктора Орбана — напередодні виборів в Угорщині. Опозиційний лідер Петер Мадяр обіцяє змінити зовнішньополітичний вектор країни в бік Європейського Союзу та дистанціюватися від Москви.

Наразі уряд Орбана продовжує політику стримування фінансової допомоги Києву, зокрема блокуючи кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Крім того, нещодавні розслідування The Insider та VSquare вказують на те, що угорські дипломати, зокрема міністр Петер Сійярто, могли регулярно інформувати Москву про хід закритих переговорів у Брюсселі.

Співпраця в енергетиці та санкційна політика

Незважаючи на загальноєвропейську тенденцію до відмови від російських енергоносіїв, Угорщина залишається імпортером ресурсів з РФ. Під час останньої розмови 3 березня Путін знову високо оцінив «принципову позицію» Будапешта.

Стенограма жовтневої розмови також підтверджує, що сторони обговорювали залучення високопосадовців, таких як Петер Сійярто та Марко Рубіо, до підготовки дипломатичних зустрічей, хоча ці плани зрештою не були реалізовані.

Аналітики вважають, що цей витік може суттєво вплинути на настрої виборців, які визначатимуть майбутнє Угорщини вже цієї неділі.

Орбан відверто стає на бік Путіна — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявами щодо необхідності скасування санкцій ЄС проти Росії та відновлення закупівлі російських енергоносіїв.

За його словами, Європа наближається до «критичної ситуації» через можливу енергетичну кризу, яка може призвести до дефіциту палива та зростання цін.

Орбан закликав Брюссель змінити політику та скасувати обмеження щодо російської енергетики, а також заявив про необхідність відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», наголошуючи на ризиках для економіки Європи.

Також, в Угорщині розгорівся політичний скандал навколо опозиційної партії «Тиса» після публікації владою відео допиту 19-річного ІТ-фахівця.

На записі юнак під псевдонімом «Гундальф» розповідає, що після початку повномасштабної війни допомагав Україні відбивати кібератаки, а також згадує про можливу спробу його вербування, яку він, за власними словами, відхилив.

Після оприлюднення відео прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про нібито підтвердження зв’язків із українськими структурами, тоді як лідер партії «Тиса» Петер Мадяр назвав ситуацію політичною атакою та звинуватив владу у перекручуванні фактів.