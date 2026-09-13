"Я дотримуюся іншої думки": Сікорський жорстко не погодився з Трампом через удари України по Росії

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з твердженням президента США Дональда Трампа про те, що українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили дефіцит дизельного палива на світовому ринку.

Про це очільник польського МЗС заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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«Я дотримуюся іншої думки», — сказав Сікорський, коментуючи оцінку американського президента.

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Раніше Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах. Американський лідер пов’язував атаки по об’єктах РФ із проблемами з дефіцитом дизпалива на світовому ринку.

Удари по НПЗ і паливна криза в Росії

Нагадаємо, останні події свідчать про значні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від обсягів внутрішнього споживання.

Протягом останнього тижня українські безпілотники також уразили кілька великих російських НПЗ, які є ключовими виробниками автомобільного бензину. Через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили роботу підприємства в Пермі, Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Черговою ціллю українських дронів став Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після нічної атаки 13 вересня в мережі з’явилися супутникові знімки підприємства, на яких видно пожежу на території заводу.

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