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«Я люблю тебе. Не зникай»: зірки Голлівуду емоційно відреагували на раптову смерть Панеттьєрі
Зіркові друзі та колеги Гайден Панеттьєрі не стримують біль від раптової втрати акторки.
Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі друзі та колеги з усього Голлівуду щемливо діляться спогадами про неї.
Болісні повідомлення друзів Панеттьєрі зібрало видання Unilad.
Панеттьєрі почала зніматися ще дитиною, з’явившись у фільмах «Провідне світло» та «Пам’ятай титанів», а потім — у фільмах «Герої», «Нэшвілл» та франшизі «Крик». Також озвучила серіали «Королівські серця» та «До світанку». Її остання роль у кіно була у психологічному трилері «Сновидець», який вийшов у січні.
«Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, і мільйонам людей, які дивилися її на екрані», — сказав батько Скіп Панеттьєрі.
Актор Клейтон Джонсон, який був близький до Панеттьєрі, поділився емоційним дописом в Instagram. У ньому він згадав, що в останньому текстовому повідомленні, яке вона йому надіслала, було написано: «Чесно кажучи, люди думають, що це жарт — просити про мир у світі, але це була б я».
Актриса Емма Робертс також опублікувала болісний допис, написавши, що Панеттьєрі всі «любили» і що її «вічно не вистачатиме».
«Це була Гайден. Сповнена блиску, сяючи так яскраво. У мене немає слів для цієї сумної пісні. Просто розбите серце. Я люблю тебе, дівчинко. Спи спокійно», — написала вона.
Колег Панеттьєрі по серіалу «Герої» також висловилися про смерть Панеттьєрі. Девід Андерс поділився спільною фотографією, назвавши її «одним із найяскравіших світил», яких він коли-небудь зустрічав. Данія Рамірес сказала, що її серце «так сильно болить», тоді як Джеймс Кайсон згадував зустріч із Панеттьєрі у 16 років і пам’ятав її як «запеклу захисницю прав тварин».
Бетані Джой Ленц, яка в дитинстві працювала з Панеттьєрі над фільмом «Путівне світло», поділилася розгорнутим текстом, у якому описала акторку як «дику маленьку блондинку», яка бігала коридорами студії між дублями.
«Вона знала свої репліки та репліки всіх інших. Її інтелект був вражаючим», — написала Ленц.
Віола Девіс, яка працювала з Панеттьєрі над фільмом «Архітектор», назвала її «дивовижним талантом» зі «старою, мудрою душею». Розі О’Доннелл написала, що її серце «розбите», а Сельма Блер прокоментувала це безпосередньо на сторінці Панеттьєрі в Instagram, написавши: «Я люблю тебе. Не зникай. Не зникай. Будь ласка. Будь ласка».
Смерть акторки й екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі — останні новини
16 серпня у віці 36 років померла американська акторка й екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.
За даними американських ЗМІ, Панеттьєрі знайшли непритомною у квартирі житлового комплексу Judson Mill Lofts у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. За інформацією правоохоронців, вона тимчасово зупинилася у цьому помешканні. Як пише TMZ, на оприлюдненому записі перемовин диспетчерів звучать слова «зупинка серця» та «передозування».