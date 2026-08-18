«Я люблю тебе. Не зникай»: зірки Голлівуду емоційно відреагували на раптову смерть Панеттьєрі

Американська акторка Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі друзі та колеги з усього Голлівуду щемливо діляться спогадами про неї.

Болісні повідомлення друзів Панеттьєрі зібрало видання Unilad.

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Панеттьєрі почала зніматися ще дитиною, з’явившись у фільмах «Провідне світло» та «Пам’ятай титанів», а потім — у фільмах «Герої», «Нэшвілл» та франшизі «Крик». Також озвучила серіали «Королівські серця» та «До світанку». Її остання роль у кіно була у психологічному трилері «Сновидець», який вийшов у січні.

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«Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, і мільйонам людей, які дивилися її на екрані», — сказав батько Скіп Панеттьєрі.

Актор Клейтон Джонсон, який був близький до Панеттьєрі, поділився емоційним дописом в Instagram . У ньому він згадав, що в останньому текстовому повідомленні, яке вона йому надіслала, було написано: «Чесно кажучи, люди думають, що це жарт — просити про мир у світі, але це була б я».

Актриса Емма Робертс також опублікувала болісний допис, написавши, що Панеттьєрі всі «любили» і що її «вічно не вистачатиме».

«Це була Гайден. Сповнена блиску, сяючи так яскраво. У мене немає слів для цієї сумної пісні. Просто розбите серце. Я люблю тебе, дівчинко. Спи спокійно», — написала вона.

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Колег Панеттьєрі по серіалу «Герої» також висловилися про смерть Панеттьєрі. Девід Андерс поділився спільною фотографією, назвавши її «одним із найяскравіших світил», яких він коли-небудь зустрічав. Данія Рамірес сказала, що її серце «так сильно болить», тоді як Джеймс Кайсон згадував зустріч із Панеттьєрі у 16 ​​років і пам’ятав її як «запеклу захисницю прав тварин».

Бетані Джой Ленц, яка в дитинстві працювала з Панеттьєрі над фільмом «Путівне світло», поділилася розгорнутим текстом, у якому описала акторку як «дику маленьку блондинку», яка бігала коридорами студії між дублями.

«Вона знала свої репліки та репліки всіх інших. Її інтелект був вражаючим», — написала Ленц.

Віола Девіс, яка працювала з Панеттьєрі над фільмом «Архітектор», назвала її «дивовижним талантом» зі «старою, мудрою душею». Розі О’Доннелл написала, що її серце «розбите», а Сельма Блер прокоментувала це безпосередньо на сторінці Панеттьєрі в Instagram, написавши: «Я люблю тебе. Не зникай. Не зникай. Будь ласка. Будь ласка».

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Смерть акторки й екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі — останні новини

16 серпня у віці 36 років померла американська акторка й екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.

За даними американських ЗМІ, Панеттьєрі знайшли непритомною у квартирі житлового комплексу Judson Mill Lofts у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. За інформацією правоохоронців, вона тимчасово зупинилася у цьому помешканні. Як пише TMZ, на оприлюдненому записі перемовин диспетчерів звучать слова «зупинка серця» та «передозування».

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