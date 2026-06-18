«Я на**ен сваліваю отсюда»: у росіян почалась істерика через атаку на Москву, верещать про кінець війни

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Реклама

Від ранку 18 червня Москва здригається від вибухів та пожеж. Жителі столиці шоковані побаченим. Вони ниють і верещать про завершення війни. Після ударів по НПЗ вони заволали, що «вся Москва горить» і пора тікати звідти.

Відео масштабних наслідків «прильотів» дронів по Москві та своє ниття росіяни публікують у соцмережах.

На одному із відео чоловіку чомусь не подобаються «процедури», що проводяться у Москві. Він нарікає на потужні наслідки влучання дронів в НПЗ та ниє, що «усі заводи горять», «Вся Москва» у вогні».

Реклама

«Я ненавиджу цю процедуру! Нахр*н вона! Все горить, вся Москва нахр** горить! Усі заводи нахр** горять! Я нахр** звалюю звідси! Нах**, до собачих херів, блядь! Я ненавиджу цю процедуру, бл***! Вся Москва горить, бл***. Все горить, взагалі, бл***, все горить! Он вони стріляють, бл***, он вони літають над головою!», — бідкається москвич, не підбираючи слів.

Дата публікації 08:13, 18.06.26 Кількість переглядів 50 "Вся Москва горить": росіяни ниють через вибухи та пожежі і просять завершення війни

Інші жінка в істериці плаче через «обломки», які впали на території подвір’я багатоповерхівки. Вона не розуміє, що відбувається і чому.

«Ця картина — це п***ець. Що це нах**. Коли це закінчиться. Он там впав. Це п***ець. Чорне небо», — ниє жителька Москви, а на фоні чорний дим та вогонь.

Вибухи у Москві — що відомо

Від ранку 18 червня у Москві чути потужні вибухи. Ранок для столиці Москви знову розпочався з атаки дронів. Як пишуть російські тг-канали та публікують самі росіяни, прилетіло по НПЗ. Мер Москви Собянін заявив, що кілька безпілотників долетіли до Московського нафтопереробного заводу. А місцеві мешканці повідомляють, що палає кілька резервуарів.

Реклама

Новини партнерів