"Я не диктатор": Лукашенко порівняв себе з Трампом і Путіним та сказав, хто він

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до чергової маніпуляції, заявивши, що статус диктатора визначається не репресіями, а кількістю ресурсів у країні. Також він назвав Путіна та Трампа великими «імператорами».

Про це та більше Олександр Лукашенко заявив під час інтерв’ю, передає Clash Report.

Диктатор Білорусі наголосив на різниці між масштабами країн та можливостями їхніх керівників. За його словами, статус лідерів США та Росії дозволяє їм ігнорувати суспільну думку щодо їхніх персон.

«Я не імператор, як Дональд Трамп або Володимир Путін. Вони можуть собі дозволити розмірковувати над тим, щоб їх любили. Вони — великі люди, імператори. Я — керівник середньої країни, середньоєвропейської, скажімо так. Я розумію, що у мене не ті можливості», — заявив він.

Самопроголошений президент знову виправдовувався, намагаючись довести, що він не диктатор. Його логіка проста: диктатура — це не репресії проти людей, а лише наявність великих грошей та ресурсів. Лукашенко цинічно заявив, що оскільки у нього «зайвих» ресурсів немає, то він — лише «скромний лідер», тоді як справжнім диктатором (через фінансові можливості США) є Трамп.

«У мене немає таких ресурсів, щоб диктувати. А ось у Трампа ці ресурси є. І він диктує свою волю у Венесуелі, на Кубі, намагається диктувати в Ірані, у Китаї, всім країнам щось диктувати. У нього є ці ресурси. Я історик», — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та подякував йому за звільнення 250 політв’язнів у цій країні.

Ще раніше і сам Лукашенко заявляв, що 20 березня отримав особисте запрошення від Трампа відвідати його маєток Мар-а-Лаго у Флориді для фіналізації «великої угоди» між США та Білоруссю.