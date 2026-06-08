"Я не гарантував": Трамп зробив суперечливу заяву про нерозв’язання воєн у світі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп заперечив свої попередні заяви, зроблені під час передвиборчого процесу, і заявив, що він ніколи не обіцяв не розв’язувати воєн у світі.

Про це американський лідер сказав під час інтерв’ю Крістен Велкер з NBC, яка є ведучою програми Meet the Press.

«Я не гарантував, що війни не буде. Навіщо мені будувати найсильнішу армію у світі?» — сказав Трамп.

Реклама

Відповідаючи на запитання, Трамп вкотре звинуватив попередника Джо Байдена у неефективному керівництві державою.

«Мені дісталася жахлива армія. У нас не було обладнання, у нас майже нічого не було. Я створив колосальну армію. Байден багато чого роздав, але це однаково лише невелика частина порівняно з тим, що побудував я», — сказав він.

Водночас Трамп назвав війну США в Ірані «не нескінченною війною», бо вона триває «лише три місяці».

«Тож коли ви кажете, що я обіцяв — я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми займаємося цим три місяці», — додав Трамп, кажучи про війну в Ірані.

Реклама

Війна в Ірані — останні новини

Іран увечері 7 червня порушив перемир’я, оголошене 8 квітня, та завдав удару по Ізраїлю. Зокрема, сирени повітряної тривоги лунали на великих територіях північного та центрального Ізраїлю, зокрема в містах Хайфа, Кесарія та Хадера. Армія країни ЦАХАЛ підтвердила факт запуску ракет з території Ірану.

Перед цим США заявили про удари по іранських військових об’єктах після нових атак Тегерана на цілі в Кувейті та Бахрейні.

Водночас американський президент Трамп заявляв про успішний перебіг переговорів щодо Ірану, які можуть завершитися найближчим часом.

Новини партнерів