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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

"Я не купую": українка розкрила неочікуваний мінус життя в Ізраїлі

Дівчина відверто розповіла про «біль» шопінгу в Ізраїлі, який підтримав не один коментатор.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Українка, яка живе в Ізраїлі

Українка, яка живе в Ізраїлі / © instagram.com/annk.art

Українка розкрила неочікуваний мінус життя в Ізраїлі, який підтвердили багато інших емігрантів у коментарях.Дівчина поділилася неприємним досвідом шопінгу в цій країні. За її словами, знайти якісний одяг з натуральних тканин за адекватною ціною практично неможливо.

Про це користувачка з нікнеймом annk.art розповіла на своїй Instagram-сторінці.

Українка поділилася проблемою, з якою зіткнулася після переїзду до Ізраїлю — пошук якісного одягу. Спочатку вона намагалася купувати речі на місці, але згодом змінила своє ставлення.

«Я не купую одяг в Ізраїлі. Коли переїхала, ще шукала, купувала щось. Зараз просто приходиш в „Каньйон“ (ТЦ) і виходиш кожен раз з розчаруванням, тому що всі полиці, всі вішаки — це поліестер китайський втричі дорожче, ніж ти можеш купити на тому ж Shein чи Temu. Я хочу нормальну тканину — хочу льон, хочу бавовну, але не за 300 шекелів (майже 2000 грн — ред.) на футболку бавовняну білу», — розповіла авторка відео.

Дівчина зазначила, що значну частину гардероба їй надсилає мама з України. Це переважно речі від українських брендів.

«Гарна тканина, все модне. Я завжди отримую компліменти, де я купила», — зізнається вона.

Також блогерка розповіла, що під час поїздок за кордон відвідує аутлети та магазини масмаркету. За її словами, там можна знайти моделі й тканини, які суттєво відрізняються від представлених зараз в Ізраїлі.

Серед речей, які українка все ж купує на місці, — джинси, кросівки та шкарпетки.

«Це такий мінус Ізраїлю. Але знаєте, всюди є і плюси, і мінуси. Просто треба або прийняти це і навчитися з цим жити, або ні», — резюмувала дівчина.

У коментарях під дописом користувачі також поділилися власними враженнями:

  • «Побачила ваша публікацію, пхну свій пʼятак. Я всі речі купую в Києві, везу сюди повну валізу. А тут тільки спортивний одяг, бо якість фу».

  • «Та ж фігня, та ще й виглядає все якось однаково нецікаво, а те, що нормально, то дороге».

  • «Я також купую у Європі чи Україні, тут вибрати якісне важко».

  • «Теж з України багато замовляю».

До слова, українка, що живе в Іспанії, розвінчала міф про безхмарне життя в цій країні. Серед головних проблем вона виділила складність у пошуку друзів, низьку якість житла з поганими ремонтами та відсутністю тепла взимку, а також труднощі з працевлаштуванням. Крім того, дівчина нарікає на забрудненість вулиць та високий рівень криміналу, включно з ризиком окупації житла.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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