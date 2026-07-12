"Я не можу зараз померти": про що Ліндсі Грем востаннє говорив з Трампом — Axios

Ліндсі Грем / © скриншот з відео

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Однією з головних тем розмови сенатора Ліндсі Грема і президента США Дональда Трампа стали Україна та законопроєкт про нові санкції проти Росії, який сенатор прагнув якнайшвидше винести на голосування в Сенаті.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, Грем розповів Трампу про свою нещодавню поїздку до України та наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Москви.

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Водночас Трамп повідомив сенатору, що готує нові удари по Ірану після чергової атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Після розмови Грем поскаржився на самопочуття

Невдовзі після телефонної розмови із президентом Грем повідомив одному зі своїх співрозмовників, що почувається погано.

За словами джерела Axios, коли сенатора закликали негайно звернутися до лікарів, він відповів, що зробить це в неділю після запланованого ефіру програми Meet the Press на телеканалі NBC.

Попри погане самопочуття, Грем навіть пожартував.

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«Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно запровадити санкції проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією», — сказав він.

Через кілька годин сенатор помер.

Санкції проти Росії були одним із його пріоритетів

Axios зазначає, що в останні тижні життя Ліндсі Грем активно просував кілька ключових зовнішньополітичних ініціатив. Серед них — посилення санкційного тиску на Росію, підтримка України, врегулювання конфлікту навколо Ірану та спроба відновити переговори щодо нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

За інформацією видання, сенатор вважав, що саме ослаблення Ірану може створити для адміністрації Трампа можливість укласти історичну угоду між Ер-Ріядом та Єрусалимом.

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Водночас одним із останніх питань, яке Грем обговорив із президентом США, залишалися саме Україна та законопроєкт про нові санкції проти Росії, який він вважав необхідним ухвалити найближчим часом.

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