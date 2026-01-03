ТСН у соціальних мережах

"Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей": Трамп про війну проти України

Дональд Трамп різко висловився про масові вбивства, скоєні російським диктатором Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп говорить, що станом на зараз він «не в захваті» від правителя Кремля Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, «вбиваючи забагато людей».

Про це Трамп сказав у суботу у Флориді під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, відповідаючи на запитання журналістів, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним обговорювалося питання експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро. Як відомо, під час військової операції в Каракасі спецпідрозділ США захопили Мадуро та його дружину.

«Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро», — сказав Трамп. Журналіст продовжував питати: «Ви зараз злитеся на нього (Путіна)?»

«Я маю на увазі, що я не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей», — відповів президент США.

Трамп зауважив, що думав, що «найлегшим буде випадок (вирішити війну) між Росією та Україною». «Це не так, і вони обидва зробили досить погані речі. Послухайте, це війна Байдена. Це не моя війна, але я хочу зупинити (забирати) життя. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тисяч здебільшого солдатів? Я хочу це зупинити… Якщо я можу зупинити цю війну та зупинити (вбивства) 30 тисяч молодих людей, на додаток до того факту, що людей вбивають у Києві, людей вбивають і в інших містах набагато меншої кількісті, але їх вбивають жорстоко. Тож я цим не задоволений. Я думав, що це буде те, що можна буде вирішити», — продовжив президент США.

Водночас Трамп висловив надію, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнутий.

Нагадаємо, у США загострюється дискусія щодо підтримки України. За словами президента Республіканського клубу Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, в оточенні Дональда Трампа поширюються наративи, вигідні Кремлю, зокрема через доповіді розвідки, які применшують агресивні наміри Володимира Путіна.

Водночас у Республіканській партії формується потужна підтримка жорсткішого курсу щодо Росії: у Сенаті вже є достатня кількість голосів для запровадження нових санкцій, що може змусити Білий дім посилити тиск на Кремль найближчим часом.

