- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 5746
- Час на прочитання
- 2 хв
"Я не забуду": Трамп різко відреагував на вручення Нобелівської премії миру
Президент США знову образився щодо рішення присудити цьогорічну Нобелівську премію миру іншій людині та назвав його ганебним.
Президент США Дональд Трамп під час виборчого мітингу в Сірак’юсі, штат Нью-Йорк, розкритикував Норвегію та Нобелівський комітет через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.
Про це повідомляє Guardian.
Президент США назвав «рішення комітету ганебним, а його членів — ворогами цивілізації».
Трамп заявив, що Нобелівську премію миру назавжди дискредитувала невелика група радикальних ідеологів, які, з його слів, виступають проти демократії. Він також сказав, що «не забуде Норвегії рішення не відзначати його премією».
Раніше Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026 року, однак сумнівається, що Норвезький Нобелівський комітет присудить йому нагороду.
Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру після повернення до Білого дому. За його словами, він має отримати нагороду за дипломатичні зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів.
«Вже приблизно настав цей час», — заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Нобелівська премія миру 2026 — хто отримав
Нобелівську премію миру 2026 року присудили південноафриканській правозахисниці та судді Наванетхем «Наві» Піллей. Колишню Верховну комісарку ООН з прав людини відзначили за зусилля зі сприяння миру та утвердження міжнародного права. Ім’я лауреатки оголосили 9 жовтня.
Хто така Наванетхем «Наві» Піллей
Наві Піллей народилася 23 вересня 1941 року в Дурбані, Південна Африка, у родині індійського тамільського походження.
Її становлення як юристки відбувалося за часів апартеїду — системи расової дискримінації та сегрегації.
1967 року Піллей заснувала власну юридичну практику. Згодом продовжила навчання в Гарвардському університеті, де 1988 року здобула ступінь доктора юридичних наук.
1995 року її призначили суддею Високого суду Південної Африки. Надалі вона працювала в міжнародних судових установах, які розглядали справи про найтяжчі злочини.