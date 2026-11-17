Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух йде у відставку / © AP News

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Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух, сьогодні, 17 листопада, оголосив про намір піти з посади. Це сталося після того, як його однопартієць із правлячої Монгольської народної партії звинуватив президента в незаконному збагаченні на державному залізничному проєкті семирічної давнини, коли Хурелсух очолював уряд країни.

Про це повідомляє AP News.

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Президент Монголії заявив, що йде у відставку на тлі звинувачень у корупції

Заяві президента передував суботній виступ колишнього мера столиці країни Улан-Батора Хішгеегійна Нямбаатара, який належить до іншої фракції тієї ж партії.

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Ексочільник міста звинуватив Хурелсуха в отриманні 25 мільйонів доларів у межах проєкту будівництва залізниці «Тавантолгой — Гашуунсухайт».

Після оприлюднення цих звинувачень до відставки президента закликала й опозиційна Демократична партія.

Сам Хурелсух відкинув закиди у протиправних діях. У вівторок під час звернення до нації він зазначив, що попри рішення залишити посаду понад місяць він зазнавав постійних атак на свою репутацію.

«Я ніколи не крав у свого народу чи своєї держави. Я складу обов’язки президента і стану звичайним громадянином», — заявив він.

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Політик також запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Згідно зі звинуваченнями, 2019 року Хурелсух нібито забезпечив передання підряду на будівництво залізниці одному з найбільших конгломератів країни — компанії Bodi International LLC — без проведення конкурсного тендеру, отримавши за це хабар.

У понеділок компанія Bodi оприлюднила офіційну заяву, в якій заперечила передавання будь-яких хабарів готівкою високопосадовцям чи державним службовцям. У компанії назвали ці закиди наклепницькими та повторили, що не коїли жодних порушень.

Хурелсух обійняв президентську посаду після того, як його Монгольська народна партія здобула більшість у парламенті 2021-го. Проте останніми роками політсилу роздирають внутрішні чвари. Через це в Монголії за дев’ять місяців змінилися вже три прем’єр-міністри.

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Відставка Хурелсуха набуде чинності після того, як її затвердить парламент країни — Великий державний хурал.

Відставка президентів: останні новини

Нагадаємо, в інтерв’ю британському телеведучому Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує йти у відставку під час війни.

Глава держави назвав війну в Україні своєю відповідальністю та відкинув припущення про можливе складення повноважень.

Також Зеленський різко відреагував на заклики Дональда Трампа та Ілона Маска щодо зміни влади в Україні, наголосивши, що обирати президента може лише український народ. На думку очільника держави, проведення виборів вимагають ті, хто прагне його замінити через принципову позицію не визнавати українські території російськими.

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