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"Я ніколи не крав": президент однієї з найбільших країн світу вирішив залишити посаду після гучних звинувачень
Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух заявив, що залишить посаду після корупційних звинувачень, пов’язаних із будівництвом залізниці.
Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух, сьогодні, 17 листопада, оголосив про намір піти з посади. Це сталося після того, як його однопартієць із правлячої Монгольської народної партії звинуватив президента в незаконному збагаченні на державному залізничному проєкті семирічної давнини, коли Хурелсух очолював уряд країни.
Про це повідомляє AP News.
Президент Монголії заявив, що йде у відставку на тлі звинувачень у корупції
Заяві президента передував суботній виступ колишнього мера столиці країни Улан-Батора Хішгеегійна Нямбаатара, який належить до іншої фракції тієї ж партії.
Ексочільник міста звинуватив Хурелсуха в отриманні 25 мільйонів доларів у межах проєкту будівництва залізниці «Тавантолгой — Гашуунсухайт».
Після оприлюднення цих звинувачень до відставки президента закликала й опозиційна Демократична партія.
Сам Хурелсух відкинув закиди у протиправних діях. У вівторок під час звернення до нації він зазначив, що попри рішення залишити посаду понад місяць він зазнавав постійних атак на свою репутацію.
«Я ніколи не крав у свого народу чи своєї держави. Я складу обов’язки президента і стану звичайним громадянином», — заявив він.
Політик також запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством.
Згідно зі звинуваченнями, 2019 року Хурелсух нібито забезпечив передання підряду на будівництво залізниці одному з найбільших конгломератів країни — компанії Bodi International LLC — без проведення конкурсного тендеру, отримавши за це хабар.
У понеділок компанія Bodi оприлюднила офіційну заяву, в якій заперечила передавання будь-яких хабарів готівкою високопосадовцям чи державним службовцям. У компанії назвали ці закиди наклепницькими та повторили, що не коїли жодних порушень.
Хурелсух обійняв президентську посаду після того, як його Монгольська народна партія здобула більшість у парламенті 2021-го. Проте останніми роками політсилу роздирають внутрішні чвари. Через це в Монголії за дев’ять місяців змінилися вже три прем’єр-міністри.
Відставка Хурелсуха набуде чинності після того, як її затвердить парламент країни — Великий державний хурал.
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