«Я одержимий ними»: Віцепрезидент США пообіцяв розкрити всю правду про НЛО

Не інопланетяни, а демони: Джей Ді Венс шокував заявою про НЛО / © Associated Press

Віце-президент США Джей Ді Венс у новому інтерв’ю зізнався, що він «одержимий» непізнаними літаючими об’єктами (НЛО), і пообіцяв розкрити таємницю, перш ніж залишити посаду.

Про це він заявив в інтерв’ю правому політичному коментатору та ютуберу Бенні Джонсону.

Під час інтерв’ю з Венсом консервативний коментатор Бенні Джонсон запитав віцепрезидента: «Ви збираєтеся оприлюднити всі файли про НЛО?»

«Ми над цим працюємо», — сказав Венс.

Ді Венс зізнався, що коли обійняв посаду, то «був одержимий файлами про НЛО, „але зрештою був змушений відволіктися на інші питання“.

Венс стверджував, що він «дістанеться до суті» справи.

Обговорюючи таємницю навколо НЛО, Джей Ді Венс, який є католиком, сказав, що, на його думку, ті, кого люди вважають інопланетянами, насправді є демонами.

«Я не думаю, що вони інопланетяни. Я в будь-якому разі думаю, що вони демони», — зазначив політик.

«Я маю на увазі, що кожна велика світова релігія, включаючи християнство, в яке я вірю, зрозуміла, що існують дивні речі, і є речі, які дуже важко пояснити. І я, природно, коли чую про якісь надзвичайні природні явища, саме до цього я звертаюся — до християнського розуміння того, що, знаєте, є багато добра, але є також і трохи зла. Я думаю, що один з найбільших хитрощів диявола полягає в тому, щоб переконати людей, що його (диявола — Ред.) ніколи не існувало», — пояснив свою точку зору Венс.

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що накаже оприлюднити документи, що стосуються питання інопланетян та НЛО.

Зауваження Венса також прозвучали після того, як Барак Обама у власному інтерв’ю на YouTube визнав, що інопланетяни «реальні, але я їх не бачив». Наступного дня після гучного інтерв’ю Обама спробував відмовитися від своїх слів, заявивши, що «під час свого президентства він не бачив жодних доказів того, що інопланетяни контактували з людством».

Нагадаємо, що США сколихнула хвиля зникнень і смертей вчених, які були причетні до проєктів з вивчення НЛО.

Зокрема, там загадково зник генерал, який знав секрети про НЛО.