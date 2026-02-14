ТСН у соціальних мережах

Світ
267
"Я подивився йому в очі": Рютте розповів у Мюнхені про "розмову" з псом Патроном

Генсек НАТО поділився емоційними враженнями від свого візиту в Україну, згадавши не лише героїзм людей, а й «розмову» з чотирилапим сапером.

Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © скриншот з відео

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно висловив своє захоплення стійкістю українського народу. Проте найбільш зворушливим моментом стала його згадка про зустріч із псом-сапером Патроном.

Про це він розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, в якій також брав участь президент України Володимир Зеленський.

Що «сказав» Патрон генсеку НАТО

Очільник Альянсу, говорячи про героїзм українців — від лікарів та рятувальників до військових — окремо зупинився на епізоді зі своєї нещодавньої поїздки до України. За словами Рютте, спілкування з чотирилапим талісманом чернігівських піротехніків справило на нього не менше враження, ніж зустрічі з посадовцями.

«Я навіть подивився тому собаці в очі. І він сказав мені: „Ми ніколи не здамося!“», — зазначив Генсек НАТО, викликавши посмішки та оплески в залі.

На запитання модераторки, що саме він пообіцяв собаці у відповідь, Рютте запевнив, «що Україна залишатиметься потужною».

Контекст візиту

Варто зазначити, що Марк Рютте дійсно бачився з Патроном під час свого візиту до України на початку лютого. На початку лютого генсек НАТО відвідав Чернігівщину, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії, зокрема побував у школі в Ягідному, де окупанти утримували цивільних.

Марк Рютте поспілкувався із зірковим чотирилапим сапером псом Патроном / © Фото з відкритих джерел

Марк Рютте поспілкувався із зірковим чотирилапим сапером псом Патроном / © Фото з відкритих джерел

Тоді у мережі з’явилися світлини, на яких європейський політик у неформальному одязі фотографує знаменитого пса на свій смартфон. Схоже, навіть вищі посадові особи світової політики не можуть встояти перед чарівністю цього малого і героїчного тер’єра.

Нагадаємо, цього року Мюнхенська конференція з безпеки нагадує про те, наскільки глухий кут у дипломатичних перемовинах. Шість європейських чиновників вважають, що результати зустрічі будуть обмежені формальними заявами солідарності, без конкретних домовленостей.

267
