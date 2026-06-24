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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

«Я просто хотів спитати»: під час бунту Пригожина Сіярто телефонував до Лаврова з несподіваним запитанням

Сіярто запропонував допомогу Угорщини в разі потреби, та почув лише сміх Лаврова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Петер Сіярто і Сергій Лавров

Петер Сіярто і Сергій Лавров

Під час повстання ватажка ПВК «Вагнер» Пригожина у червні 2023 року колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, стурбований справами у Кремлі, телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову.

Про це стало відомо із розслідування журналістів Vs Quare.

Журналісти-розслідувачі встановили, що колишній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто зв’язався з Лавровим, щоб висловити занепокоєння.

«Доброго дня, я просто хотів дізнатися, чи все у вас гаразд і чи все з вами добре?», — запитав він.

У відповідь Лавров заспокоїв угорського колегу та запевнив, що ситуація перебуває під контролем силовиків.

«Армія контролює ситуацію. Я не стежу за подіями в прямому ефірі. Армія чудово знає, що робити», — сказав російський міністр.

Також він підкреслив, що Путін і він сам нібито нікуди не втікали із Кремля і залишалися в Москві. Журналісти звернули увагу, що Сіярто зателефонував Лаврову після появи чуток про те, що і глава Кремля, і він втекли до Петербурга.

Тоді Сіярто запропонував допомогу Угорщини в разі потреби, та почув лише сміх Лаврова.

«Ну, якщо вам колись щось знадобиться особисто, просто дайте мені знати», — сказав угорський політик.

У відповідь від Лаврова почув: «Мені нічого не потрібно. Немає проблем. Дякую за дзвінок».

Як Угорщина діяла в інтересах Москви

Нагадаємо, у березні цього року спливла інформація, що тодішній міністр закордонних справ Угорщини Сіярто у розмовах із Лавровим координував блокування санкцій ЄС, а також розповідав, як захищає «тіньовий флот» РФ.

Журналісти дізналися, що Сіярто регулярно ділився з Лавровим деталями закритих переговорів європейських дипломатів. Зокрема, вони навели розмову 30 серпня 2024 року, коли той розповів таємні деталі Лаврову про засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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