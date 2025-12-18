- Дата публікації
"Я робив те, у що вірив": британське Міноборони показало прощальний лист військового, який загинув в Україні
Міноборони Британії опублікувало передсмертний лист десантника, який загинув в Україні під час випробувань дрона.
Міністерство оборони Великої Британії на прохання родини опублікувало уривок із прощального листа 28-річного молодшого капрала Джорджа Гулі. Британський десантник загинув на початку грудня під час трагічного інциденту на полігоні в Україні.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
«Пишайтеся, а не сумуйте»
У своєму листі, написаному на випадок загибелі, Гулі закликав близьких не дозволити горю зламати їх. Він наголосив, що свідомо обрав свій шлях і пишався своєю місією.
«Якщо ви читаєте це, значить, я не повернувся додому. Будь ласка, не дозволяйте цьому зламати вас. Ви знаєте, що я робив те, у що вірив, разом із людьми, яких поважав і любив, і заради речей, які мають для мене значення — моєї країни, демократії та свободи в цьому світі. Я пишався тим, що робив. Не згадуйте мене з сумом і втратою. Пишайтеся. Я пішов, роблячи те, для чого вчився, те, що сам обрав, і я ніс усіх вас у своєму серці весь цей час», — писав Гулі.
Обставини трагедії
Тіло десантника вже репатріювали на батьківщину та поховали з почестями на військовому цвинтарі в Оксфордширі. За офіційними даними, смерть настала 9 грудня далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, що раніше стався трагічний нещасний випадок під час випробування українськими силами нових оборонних спроможностей (за даними BBC — дрона-перехоплювача). Окрім британця, за попередньою інформацією, загинули двоє українських військових, є поранені.
Це перший підтверджений випадок загибелі кадрового британського десантника в Україні. Джордж Гулі мав значний бойовий досвід в Афганістані та Африці, а в січні очікував на підвищення до капрала.
Британське відомство висловило сподівання, що щирі слова військового стануть втіхою для всіх, хто зараз переживає біль втрати.