Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Світ
427
2 хв

"Я робив те, у що вірив": британське Міноборони показало прощальний лист військового, який загинув в Україні

Міноборони Британії опублікувало передсмертний лист десантника, який загинув в Україні під час випробувань дрона.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Джорджа Гулі

Джорджа Гулі / © Соцмережа X

Міністерство оборони Великої Британії на прохання родини опублікувало уривок із прощального листа 28-річного молодшого капрала Джорджа Гулі. Британський десантник загинув на початку грудня під час трагічного інциденту на полігоні в Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

«Пишайтеся, а не сумуйте»

У своєму листі, написаному на випадок загибелі, Гулі закликав близьких не дозволити горю зламати їх. Він наголосив, що свідомо обрав свій шлях і пишався своєю місією.

«Якщо ви читаєте це, значить, я не повернувся додому. Будь ласка, не дозволяйте цьому зламати вас. Ви знаєте, що я робив те, у що вірив, разом із людьми, яких поважав і любив, і заради речей, які мають для мене значення — моєї країни, демократії та свободи в цьому світі. Я пишався тим, що робив. Не згадуйте мене з сумом і втратою. Пишайтеся. Я пішов, роблячи те, для чого вчився, те, що сам обрав, і я ніс усіх вас у своєму серці весь цей час», — писав Гулі.

Прощальний лист Джорджа Гулі. / © Twitter/Ministry of Defence

Обставини трагедії

Тіло десантника вже репатріювали на батьківщину та поховали з почестями на військовому цвинтарі в Оксфордширі. За офіційними даними, смерть настала 9 грудня далеко від лінії фронту.

Прощання з британським десантником Джорджом Гулі / © Twitter/Ministry of Defence

Нагадаємо, що раніше стався трагічний нещасний випадок під час випробування українськими силами нових оборонних спроможностей (за даними BBC — дрона-перехоплювача). Окрім британця, за попередньою інформацією, загинули двоє українських військових, є поранені.

Це перший підтверджений випадок загибелі кадрового британського десантника в Україні. Джордж Гулі мав значний бойовий досвід в Афганістані та Африці, а в січні очікував на підвищення до капрала.

Британське відомство висловило сподівання, що щирі слова військового стануть втіхою для всіх, хто зараз переживає біль втрати.

