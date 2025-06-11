Ілон Маск зробив неочікуване зізнання щодо своїх дописів про Трампа

Ілон Маск і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ілон Маск заявив, що шкодує про свої коментарі на адресу президента Дональда Трампа, які він опублікував минулого тижня на платформі Х.

За словами Маска, деякі з його дописів були надто різкими.

“Я шкодую про деякі свої пости про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко”, — написав Маск.

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Що відомо про конфлікт між Маском і Трампом?

Конфлікт почався з того, що Маск публічно розкритикував новий податково-бюджетний закон Трампа, назвавши його “огидною мерзотою”, яка “збільшить дефіцит до 2,5 трлн дол”. У відповідь президент США назвав бізнесмена “божевільним”.

Конфлікт загострився після того, як Маск у соцмережі X звинуватив Трампа в “невдячності” і припустив, що без нього той програв би вибори. Також мільярдер натякнув на можливість створення нової політичної партії.

У відповідь президент США заявив, що “попросив Маска піти”, забрав субсидії для електромобілів і пообіцяв скасувати держзамовлення компаніям Маска як спосіб “заощадити мільярди”. Бізнесмен відреагував коротко: “Уперед, зроби мій день”.

А ще Маск фактично звинуватив Трампа у причетності до педофілії. Він заявив, що очільник Білого дому начебто фігурує у документах бізнесмена Джеффрі Епштейна, якого судили за торгівлю дітьми. Щоправда, пізніше мільярдер зняв це звинувачення.

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Трамп заявив, що відмовляється розмовляти з Маском, бо той “збожеволів”.

Президент заявив про завершення стосунків з мільярдером. Він також попередив Маска про “серйозні наслідки”, якщо той фінансуватиме на майбутніх виборах кандидатів від Демократичної партії, які можуть проголосувати проти податкового та бюджетного плану Трампа.

Своєю чергою Маск погрожує вивести з експлуатації космічний корабель Dragon від своєї компанії від SpaceX, на який наразі покладається NASA для відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію.