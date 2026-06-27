"Я тобі голову рознесу": у Польщі чоловік обзивав українку в магазині ку**ою — деталі нового скандалу

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У Польщі розгорівся скандал через ксенофобський напад на українську працівницю супермаркету. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, відео з безумними криками якого підірвало соцмережі. Тепер агресивному молодику загрожує реальний термін за ґратами.

Про це пише Dorzeczy.

«Більшовицька хвойда» та погрози розправою: деталі інциденту

Інцидент стався в одному з магазинів популярної мережі «Żabka» («Жабка»). Агресивний покупець посеред залу почав несамовито кричати на жінку-касирку, яка приїхала до Польщі з України.

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Зловмисник не просто вживав брудну лайку, а засипав жінку огидними ксенофобськими образами, називаючи її «більшовицькою х****ою» та «ш***ою», а також наказував повертатися назад в Україну.

«Ти, к**во українська, я зараз тобі голову рознесу», — цитує слова нападника польське видання.

Відеозапис цього дикого інциденту швидко поширився в інтернеті, викликавши хвилю обурення як серед українців, так і серед польських громадян.

До розслідування одразу підключилися фахівці Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC) та поліціянти з Гданська. Спочатку силовики встановили особу заляканої потерпілої, а вже невдовзі вийшли на слід самого нападника.

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Як з’ясувалося, затриманий має прямий стосунок до так званого середовища «псевдовболівальників» (pseudokibice) Триміста — агломерації Гданська, Гдині та Сопота. У Польщі цим терміном окреслюють радикальних футбольних фанатів, які де-факто є членами організованих злочинних банд і часто скоюють правопорушення, зокрема й на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.

На скандал також відреагував міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

«Абсолютно нульова толерантність до агресії! Одного з псевдовболівальників із Триміста, який погрожував касирці та словесно її ображав, затримали співробітники поліції та Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю», — заявив очільник МВС

Наразі за подібні ксенофобські вихідки та залякування польське законодавство передбачає суворе покарання — зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Судовий розгляд справи триває.

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Ксенофобскі напади на українців — останні новини

Нагадаємо, у Познані (Польща) жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи та погрози. Вона поводилася агресивно, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, і намагалася вдарити потерпілих. Правоохоронці оперативно затримали нападницю та взяли її під варту. Їй загрожує до трьох років ув’язнення, водночас раніше вона вже мала проблеми із законом.

А у Варшаві чоловік напав на українця у трамваї через його національність. Конфлікт почався зі словесної перепалки, після чого 27-річний поляк дістав ніж і почав погрожувати потерпілому. Атаки вдалося уникнути завдяки пасажирам, які втрутилися та викликали поліцію. Нападника затримано.

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