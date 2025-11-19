"Я трохи розчарований Путіним": Трамп заявив, що сподівався на легке завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре прокоментував війну Росії проти України, під час виступу на інвестиційному форумі «США — Саудівська Аравія» у середу, 19 листопада. Він вкотре наголосив, що тільки він може швидко завершити конфлікт, визнавши водночас, що «трохи розчарований» кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Відео промови Трампа опублікував YouTube-канал Білого дому.

Дональд Трамп традиційно розпочав свою промову з вихваляння власними «історичними» досягненнями, заявивши, що йому вдалося врегулювати «вісім лютих конфліктів» за час його президентства. Він зазначив, що тепер у нього залишився лише «один» — війна в Україні.

Трамп підкреслив, що його «хороші стосунки» з Путіним давали йому впевненість у тому, що він зможе легко завершити війну, однак ця впевненість похитнулася.

«Вісім лютих конфліктів! Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше…» — заявив Трамп.

Протягом усієї своєї промови на форумі Трамп намагався позиціонувати себе як єдину фігуру, здатну виступити ефективним посередником і швидко покласти край війні. Хоча деталі мирного плану США офіційно не розголошуються, висловлювання про «розчарування», можливо, є спробою зберегти імідж сильного переговірника, який здатен впливати на дії Кремля.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, США тиснуть на Україну, щоб змусити її погодитись на значні поступки Кремлю. Цей план, на думку журналістів, мало походить на мирну угоду і скоріше схожий на пропозицію капітуляції Києва.