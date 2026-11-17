Албанія / © pixabay.com

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Українка на імʼя Ірина Долженко оселилася в сонячній Албанії та підрахувала, у скільки їй стає життя там.

В Instagram дівчина із ніком irka_do детально розповіла про головні статті витрат в одній з найдешевших країн Європи, передає «Фокус».

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Українка розповіла про найбільші статті витрат

«Ми переїхали в одну з найдешевших країн Європи, і нарешті я порахувала, скільки ми тут витрачаємо. І якщо чесно, я трошки а**рєла. Оренда квартири нам стає в 700 євро на місяць. Але за ці гроші ми живемо в самому центрі курортного містечка в квартирі 140 кв. м. Звідси витікає ще 100 євро на комуналку, бо тут абсолютно все на електриці», — каже Ірина.

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Найбільша стаття витрат після оренди — продукти.

«Бо ми таки любимо смачно поїсти і витрачаємо приблизно 100 євро на тиждень. А от речі ми взагалі не купуємо, бо тут банально нема де. Раніше дуже багато грошей і нервів йшло на місцеві салони. Один раз навіть довелося їхати в Україну, щоб нормально перефарбуватися», — зізналася українка.

За словами Ірини, зараз з цим простіше, бо українці відкрили салони практично в кожному албанському місті.

Зокрема, авторка відео на салон краси витрачає не більше 100 євро на місяць.

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«А ще власники салону відкрили поруч заклад з українською кухнею та кавою. І це дуже підступно, тому що звідси можна взагалі не йти. Тому на ресторани, кави та різні українські івенти йде ще 200 євро на місяць», — резюмувала дівчина.

Загалом для комфортного життя в Албанії потрібно мінімум 1500 євро на двох (це без урахування пального, страховок, подорожей і великих придбань).

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У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого та розповіли, скільки витрачають вони:

«Ми в Україні витрачаємо мінімум 150€ на продукти на тиждень на трьох. Тобто це мінімум 600€ на місяць, але це тільки продукти з АТБ/Варус, наприклад, + якщо взяти інші витрати по їжі, то ще буде 200 на місяць. Капець… Ми в Італії десь стільки ж витрачали. Квартира своя, але це поки, якщо прийдеться виїжджати, то знімати в інших містах України буде дорожче, ніж в Албанії».

«Німеччина: оренда квартири — 1300€; рахунки — 300€; продукти — 200€; бензин — 100-150€. Працюю інженером. Зп на руки 2350».

«Ну в Україні мабуть так само, тільки тут не про комфорт».

«Живемо в Болгарії, оренда 550, комуналка 90€±, оренда паркінгу 100€, інтернет 17€, телефон 8, їжа на тиждень на двох десь 300€, бензин 150€, страховка 25€ з людини на місяць. Жили в Польщі, там кімната коштувала 500$».

«В Німеччині десь 2000 на двох».

Нагадаємо, раніше українка Юлія, яка вже близько року мешкає в Албанії, розповіла про переваги життя у цій балканській країні. Серед головних плюсів вона виокремила сонячну погоду та порівняно доступні повсякденні витрати.

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