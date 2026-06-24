"Я в шоці": українцеві через мову відмовили в обслуговуванні на вокзалі у Празі

Вокзал у Празі Фото ілюстративний / © ТСН

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Роман Несторук — українець, який перебуває за кордоном, розповів про неприємну ситуацію, яка, за його словами, сталася на головному залізничному вокзалі Праги. Чоловік стверджує, що робітниця каси відмовилася допомогти йому придбати квиток через те, що він не володіє чеською мовою.

Про інцидент @roman_nestoruk повідомив у TikTok.

За словами українця, для спілкування він намагався використати мобільний перекладач. Однак касир, як стверджує чоловік, не захотіла користуватися перекладеним текстом і повідомила, що готова обслуговувати лише чеською, англійською чи німецькою мовами.

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«Ми намагалися пояснити через перекладач, але вона сказала, що нічого не читатиме. Враження залишилися не найкращі», — розповів хлопець.

Роман також зазначив, що був здивований такою реакцією і поцікавився у українців, які проживають у Чехії, чи часто вони стикаються з подібним ставленням.

«Можливо, потрапили на таку людину… Я шокований взагалі. Українці, які живуть у Чехії, вас тут так сильно притискають?» — сказав він.

Реакція Мережі

Після публікації відео користувачі соцмереж почали активно обговорювати ситуацію. Частина коментаторів підтримала автора та заявила, що також мала схожий досвід спілкування у Чехії.

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Інші ж навпаки зазначили, що за роки проживання в Празі жодного разу не стикалися з упередженим ставленням через українську мову.

Деякі користувачі припустили, що інцидент міг бути пов’язаний не з національністю відвідувача, а з позицією конкретної робітниці.

У коментарях також з’явилися жартівливі зауваження щодо великої кількості українців, які нині мешкають у Чехії.

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