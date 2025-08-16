"Я закінчив п'ять війн": Трамп вихвалився переговорним талантом і натякнув на Нобелівку

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що завдяки його зусиллям вдалося завершити п’ять збройних конфліктів, деякі з яких тривали десятиліттями, і натякає на те, що він гідний Нобелівської премії миру.

Про це йшлося в інтерв’ю Трампа для Fox News.

«Я вів переговори, щоб покласти край п’яти війнам, і це були дуже „складні“ війни», — заявив він на початку розмови.

Ведучий, підхоплюючи його думку, припустив, що їх було «можливо і більше», та перелічив конфлікти між Індією та Пакистаном, Ізраїлем та Іраном, Сербією та Косово, Азербайджаном та Вірменією, а також Камбоджею та Таїландом.

«Я б не зараховував знищення ядерного арсеналу Ірану, тому що, на мою думку, це не обов’язково фінальна історія. Але ми зробили щось надзвичайне, тому що жоден президент не хотів цього робити протягом 22 років», — додав Трамп.

Пізніше в інтерв’ю він знову повернувся до цієї теми, підкреслюючи, що має «здатність завершувати війни та зводити людей за стіл переговорів».

Наприкінці розмови, коли ведучий згадав про можливу іронію навколо Трампа та Нобелівської премії миру, він зазначив, що колишній президент, попри відсутність значних переваг для США, добровільно «вкладає свій політичний капітал» у врегулювання конфліктів.

Трамп у відповідь заявив, що «хтось казав, що якщо він зможе це врегулювати, то отримає Нобелівську премію миру», і почав детально розповідати про Конго та Руанду. «31 рік, 8 мільйонів смертей, і я це врегулював», — сказав він.

Зазначимо, збройний конфлікт між Сербією та Косово завершився понад 25 років тому, коли Трамп ще не був у політиці, і його зусилля не змогли остаточно врегулювати напруженість у регіоні.

Раніше, у червні, уряд Пакистану прийняв рішення висунути кандидатуру президента США Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року.

Також офіційно кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру висунув республіканець з Джорджії, член Палати представників Бадді Картер. Він заявив, що президент США «відіграв виняткову історичну роль» у закінченні «12‑денної війни» між Ізраїлем та Іраном.

А згодом Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівку.