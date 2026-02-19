"Я завершив 8 воєн": Трамп зробив гучну заяву та висловився про Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже сприяла завершенню восьми міжнародних конфліктів, а наступною метою назвав війну в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на відкритті засідання Ради миру, звертаючись до світових лідерів.

За словами Трампа, він очікував, що саме українська війна стане для нього найпростішою у врегулюванні, однак вона виявилася найскладнішою.

“Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже”, — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер, 19 лютого, проводить у Вашингтоні перше засідання Ради миру для Гази за участю представників понад 20 держав.

Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Раніше ми писали, шо попри заяви Білого дому про “близькість” домовленостей, керівники провідних європейських спецслужб вважають, що план Дональда Трампа щодо швидкого закінчення війни цього року фактично провалився.