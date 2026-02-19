- Дата публікації
"Я завершив 8 воєн": Трамп зробив гучну заяву та висловився про Україну
Дональд Трамп вкотре похизувався врегулюванням восьми конфліктів у світі та заявив, що війна в Україні стала для нього найжорсткішим викликом. Він також розповів про свої плани щодо миру.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже сприяла завершенню восьми міжнародних конфліктів, а наступною метою назвав війну в Україні.
Про це він повідомив під час виступу на відкритті засідання Ради миру, звертаючись до світових лідерів.
За словами Трампа, він очікував, що саме українська війна стане для нього найпростішою у врегулюванні, однак вона виявилася найскладнішою.
“Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже”, — сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер, 19 лютого, проводить у Вашингтоні перше засідання Ради миру для Гази за участю представників понад 20 держав.
Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.
Раніше ми писали, шо попри заяви Білого дому про “близькість” домовленостей, керівники провідних європейських спецслужб вважають, що план Дональда Трампа щодо швидкого закінчення війни цього року фактично провалився.