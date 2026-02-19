ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

"Я завершив 8 воєн": Трамп зробив гучну заяву та висловився про Україну

Дональд Трамп вкотре похизувався врегулюванням восьми конфліктів у світі та заявив, що війна в Україні стала для нього найжорсткішим викликом. Він також розповів про свої плани щодо миру.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже сприяла завершенню восьми міжнародних конфліктів, а наступною метою назвав війну в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на відкритті засідання Ради миру, звертаючись до світових лідерів.

За словами Трампа, він очікував, що саме українська війна стане для нього найпростішою у врегулюванні, однак вона виявилася найскладнішою.

“Думаю, що попереду дев’ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже”, — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер, 19 лютого, проводить у Вашингтоні перше засідання Ради миру для Гази за участю представників понад 20 держав.

Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Раніше ми писали, шо попри заяви Білого дому про “близькість” домовленостей, керівники провідних європейських спецслужб вважають, що план Дональда Трампа щодо швидкого закінчення війни цього року фактично провалився.

Дата публікації
Кількість переглядів
1676
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie