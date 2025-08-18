"Я знаю, що роблю": Трамп заявив, що закінчить війну в Україні і відмовився від порад

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що «точно знає, що робить» і покладе край «безладу з Росією-Україною», розхваливши свій мирний досвід напередодні переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Про це Трамп написав своїй соцмережі Truth Social, передає Sky News.

Дональд Трамп вкотре заявив, що саме він «завершив шість війн» протягом своєї каденції, та назвав «дурнями» і людьми «без інтелекту» усіх, хто ставить під сумнів його розуміння та підходи у питанні російсько-української війни

«Я точно знаю, що роблю», — написав він.

Президент США, який під час свого другого терміну неодноразово називав себе «головним миротворцем», висловив невдоволення тим, як медіа висвітлюють його діяльність, розкритикувавши, зокрема, Wall Street Journal та інші видання за «розповіді про все, що я роблю неправильно щодо цього „безладу з Росією та Україною“.

Він також вкотре поклав провину за війну на президента Джо Байдена, ігноруючи той факт, що агресором є Росія під керівництвом Володимира Путіна.

«Я припинив шість воєн за шість місяців, одна з яких могла стати ядерною катастрофою, і все ж мені доводиться читати та слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають жодного уявлення, як вони кажуть мені, що я все роблю неправильно у цьому безладі з Росією та Україною, який є війною сонного Джо Байдена, а не моєю», — написав Трамп.

Він також традиційно зазначив, що війни в Україні би не сталося, якби він, а не Байден, був президентом.

«Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати вести. Цього б НІКОЛИ не сталося, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони „ДУРНІ“ люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють виправлення поточної катастрофи з Росією-Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю», — заявив Трамп.

Нагадаємо, перемовини президентів РФ та України Трампа та Зеленського відбудуться 18 серпня близько 20:15 за київським часом.