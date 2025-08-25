"Я зупинив 10 воєн": Трамп висловився щодо Департаменту оборони США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення, що Департамент оборони в уряді США називається саме так, оскільки, за його словами, він хоче не лише оборонятися, але й нападати.

«Я думаю, що Департамент війни просто звучало погано. Він сказав: «Сер, від імені Департаменту оборони». Я не хочу бути тільки обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад», — сказав Трамп на пресконференції в понеділок, 25 серпня.

Водночас американський президент зазначив, що вже зупинив сім, а насправді десять воєн по всьому світі. «Ми не враховуємо кілька з них, а також те, що ми зробили з Іраном, зупинивши їхню ядерну програму, яку вони б реалізували протягом місяця», — сказав президент США.

Пізніше Трамп додав, що «з-поміж семи воєн, які я зупинив, чотири з них — завдяки митам і торгівлі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».