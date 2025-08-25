ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

"Я зупинив 10 воєн": Трамп висловився щодо Департаменту оборони США

Дональд Трамп хоче, щоб Пентагон називався Департаментом війни.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення, що Департамент оборони в уряді США називається саме так, оскільки, за його словами, він хоче не лише оборонятися, але й нападати.

«Я думаю, що Департамент війни просто звучало погано. Він сказав: «Сер, від імені Департаменту оборони». Я не хочу бути тільки обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад», — сказав Трамп на пресконференції в понеділок, 25 серпня.

Водночас американський президент зазначив, що вже зупинив сім, а насправді десять воєн по всьому світі. «Ми не враховуємо кілька з них, а також те, що ми зробили з Іраном, зупинивши їхню ядерну програму, яку вони б реалізували протягом місяця», — сказав президент США.

Пізніше Трамп додав, що «з-поміж семи воєн, які я зупинив, чотири з них — завдяки митам і торгівлі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».

Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie