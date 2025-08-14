ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Яблуко від яблуні: батько Путіна покалічив майбутню дружину і одружився з примусу

Батько Путіна вилами виколов око майбутній дружині: стали відомі жахливі подробиці життя сім'ї диктатора.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На матері Путіна Володимир-старший одружився тільки через те, що викололо їй око.

На матері Путіна Володимир-старший одружився тільки через те, що викололо їй око.

Батько російського диктатора Путіна страждав від нападів агресії і в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині. Після цього Володимир-старший був змушений одружитися зі своєю жертвою, інакше на нього чекала в’язниця.

Про це пишуть історик і публіцист Костянтин Скоркін та російський журналіст Дмитро Низовцев у Facebook, наводячи фрагмент із книги журналістів Романа Баданіна та Михайла Рубіна «Цар власною персоною».

Скоркін згадав заяви Путіна, коли диктатор хвалився, що ніколи не бачив батька п’яним і ніколи не чув від нього жодного лайливого слова.

«Можливо, юний Володя справді був огороджений від насильства та лихослів’я в сім’ї, але читачам варто пам’ятати і той факт, що мама Путіна була з молодості одноокою, бо інше око тато майбутнього російського лідера в буянні виколов їй вилами», — пише Скоркін.

Так газета «Московський комсомолець» у замітці від 2002 року наводить подробиці трагічного вечора в одному з сіл Тверської області приблизно 1928 року, коли Володимир-старший приперся до дівчини з сусіднього села з дружками.

Але Володька (батько Путіна) прийшов не один, а з друзями. Маруська (мати Путіна) не захотіла їх пускати, і вони взяли вила, що біля паркану стояли, і почали ламати ворота. Вона злякалася, вибігла з дому, підлетіла до огорожі. А Володька тим часом вилами пробив ворота — та й потрапив Марусьці просто в обличчя. Коротше, викололо їй око випадково. Одразу відвіз до лікарні. Там Маруське око видалили», — згадувала 2002 року односельчанка Путіних, колишня голова сільради Анфіса Корміліцина.

За її словами, після цього випадку отця Путіна родичі дівчини змусили на ній одружитися.

«Для дівки в ті часи це була ганьба: хто ж візьме за дружину неповноцінну! Тому Маруськіна мати пригрозила Володьці: якщо не одружишся, я тебе під суд віддам. Ось вони й побралися! Маруська потім дуже соромилася скляного ока, під час розмови ніколи в обличчя не дивилася, нахиляла голову вбік. Потім Володька влаштувався на завод у Ленінграді, і вони перебралися туди», — говорила про батьків диктатора односельчанка Путіна.

«А в історії сім’ї краса: напад на житло, злом, вибите око, шлюб з примусу (Марусю запитав хтось?). Що тут додати?», — зазначає журналіст Низовцев.

Раніше ми писали, що Путін може брехати про своїх справжніх батьків та приховувати біографію про своє дитинство.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie