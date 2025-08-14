Яблуко від яблуні: батько Путіна покалічив майбутню дружину і одружився з примусу

На матері Путіна Володимир-старший одружився тільки через те, що викололо їй око.

Реклама

Батько російського диктатора Путіна страждав від нападів агресії і в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині. Після цього Володимир-старший був змушений одружитися зі своєю жертвою, інакше на нього чекала в’язниця.

Про це пишуть історик і публіцист Костянтин Скоркін та російський журналіст Дмитро Низовцев у Facebook, наводячи фрагмент із книги журналістів Романа Баданіна та Михайла Рубіна «Цар власною персоною».

Скоркін згадав заяви Путіна, коли диктатор хвалився, що ніколи не бачив батька п’яним і ніколи не чув від нього жодного лайливого слова.

Реклама

«Можливо, юний Володя справді був огороджений від насильства та лихослів’я в сім’ї, але читачам варто пам’ятати і той факт, що мама Путіна була з молодості одноокою, бо інше око тато майбутнього російського лідера в буянні виколов їй вилами», — пише Скоркін.

Так газета «Московський комсомолець» у замітці від 2002 року наводить подробиці трагічного вечора в одному з сіл Тверської області приблизно 1928 року, коли Володимир-старший приперся до дівчини з сусіднього села з дружками.

Але Володька (батько Путіна) прийшов не один, а з друзями. Маруська (мати Путіна) не захотіла їх пускати, і вони взяли вила, що біля паркану стояли, і почали ламати ворота. Вона злякалася, вибігла з дому, підлетіла до огорожі. А Володька тим часом вилами пробив ворота — та й потрапив Марусьці просто в обличчя. Коротше, викололо їй око випадково. Одразу відвіз до лікарні. Там Маруське око видалили», — згадувала 2002 року односельчанка Путіних, колишня голова сільради Анфіса Корміліцина.

За її словами, після цього випадку отця Путіна родичі дівчини змусили на ній одружитися.

Реклама

«Для дівки в ті часи це була ганьба: хто ж візьме за дружину неповноцінну! Тому Маруськіна мати пригрозила Володьці: якщо не одружишся, я тебе під суд віддам. Ось вони й побралися! Маруська потім дуже соромилася скляного ока, під час розмови ніколи в обличчя не дивилася, нахиляла голову вбік. Потім Володька влаштувався на завод у Ленінграді, і вони перебралися туди», — говорила про батьків диктатора односельчанка Путіна.

«А в історії сім’ї краса: напад на житло, злом, вибите око, шлюб з примусу (Марусю запитав хтось?). Що тут додати?», — зазначає журналіст Низовцев.

Раніше ми писали, що Путін може брехати про своїх справжніх батьків та приховувати біографію про своє дитинство.