ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
1 хв

"Ядерна держава вдерлася в Європу": канадський генерал зробив важливе застереження

Колишній командувач канадської армії припускає «більший хаос і навіть розширення війни».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні може поширитися на інші регіони

Війна в Україні може поширитися на інші регіони / © ТСН.ua

Екскомандувач Сухопутних військ Канади генерал-лейтенант у відставці Ендрю Леслі вважає, що війна, яку розв’язала Росія проти України, може перекинутися на інші регіони світу.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, сучасна ситуація є «найнебезпечнішим моментом із часу створення НАТО».

«Ядерна держава вдерлася в Європу й веде інтенсивні й кровопролитні військові дії, застосовуючи варварські методи й тактики. Якщо ми припустимося помилки — можемо спричинити глобальні наслідки», — сказав Леслі.

Канадський генерал припускає «більший хаос і навіть розширення війни».

На його думку, в цій ситуації країнам Заходу, щоб не допустити глобальної війни, потрібно активно переозброюватися.

«Найкращий спосіб не допустити війни — бути сильним. Диктатори завжди нападають тільки на слабших», — зазначив він.

Ендрю Леслі нагадав, що чимало держав-членів НАТО «не виконують своїх оборонних зобов’язань, не витрачають належну частку бюджету на безпеку й мають величезні незахищені території».

«Нинішній час — надто небезпечний, щоб залишатися вразливим», — наголосив він.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.

Дата публікації
Кількість переглядів
440
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie