- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 440
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ядерна держава вдерлася в Європу": канадський генерал зробив важливе застереження
Колишній командувач канадської армії припускає «більший хаос і навіть розширення війни».
Екскомандувач Сухопутних військ Канади генерал-лейтенант у відставці Ендрю Леслі вважає, що війна, яку розв’язала Росія проти України, може перекинутися на інші регіони світу.
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, сучасна ситуація є «найнебезпечнішим моментом із часу створення НАТО».
«Ядерна держава вдерлася в Європу й веде інтенсивні й кровопролитні військові дії, застосовуючи варварські методи й тактики. Якщо ми припустимося помилки — можемо спричинити глобальні наслідки», — сказав Леслі.
Канадський генерал припускає «більший хаос і навіть розширення війни».
На його думку, в цій ситуації країнам Заходу, щоб не допустити глобальної війни, потрібно активно переозброюватися.
«Найкращий спосіб не допустити війни — бути сильним. Диктатори завжди нападають тільки на слабших», — зазначив він.
Ендрю Леслі нагадав, що чимало держав-членів НАТО «не виконують своїх оборонних зобов’язань, не витрачають належну частку бюджету на безпеку й мають величезні незахищені території».
«Нинішній час — надто небезпечний, щоб залишатися вразливим», — наголосив він.
Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.