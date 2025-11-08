"Ядерна держава вдерлася в Європу": канадський генерал зробив важливе застереження

Війна в Україні може поширитися на інші регіони / © ТСН.ua

Екскомандувач Сухопутних військ Канади генерал-лейтенант у відставці Ендрю Леслі вважає, що війна, яку розв’язала Росія проти України, може перекинутися на інші регіони світу.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, сучасна ситуація є «найнебезпечнішим моментом із часу створення НАТО».

«Ядерна держава вдерлася в Європу й веде інтенсивні й кровопролитні військові дії, застосовуючи варварські методи й тактики. Якщо ми припустимося помилки — можемо спричинити глобальні наслідки», — сказав Леслі.

Канадський генерал припускає «більший хаос і навіть розширення війни».

На його думку, в цій ситуації країнам Заходу, щоб не допустити глобальної війни, потрібно активно переозброюватися.

«Найкращий спосіб не допустити війни — бути сильним. Диктатори завжди нападають тільки на слабших», — зазначив він.

Ендрю Леслі нагадав, що чимало держав-членів НАТО «не виконують своїх оборонних зобов’язань, не витрачають належну частку бюджету на безпеку й мають величезні незахищені території».

«Нинішній час — надто небезпечний, щоб залишатися вразливим», — наголосив він.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.