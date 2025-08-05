США, Китай і Росія запускають космічні перегони за ядерний реактор на Місяці

Ядерний реактор / © AFP

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Після епохи «місячної гонки» час нової суперечки між США, Китаєм та Росією — хто першим встановить ядерний реактор на Місяці. Вже до 2030 року NASA планує розгорнути американський ядерний реактор, тоді як Росія і Китай готують спільний проєкт до 2036 року.

Про це пише видання Daily Mail.

Під час Холодної війни США та СРСР змагалися, хто першим відправить людину на Місяць. Хоча Америка досягла цього в 1969 році, зараз починається нова, більш напружена космічна гонка.

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Нещодавно стало відомо, що Шон Даффі, новий керівник NASA, планує встановити американський ядерний реактор на Місяці до 2030 року. Це дозволить США оголосити «зону заборони» для інших країн, щоб захистити майбутню американську базу, яка є частиною програми Artemis.

Але США — не єдина країна, що претендує на Місяць. У травні Китай і Росія підписали меморандум про спільне будівництво ядерного реактора на Місяці, плануючи завершити проєкт до 2036 року.

Новий реактор у США планують потужністю не менше 100 кіловат, що вистачить для забезпечення енергією близько 80 середньостатистичних домогосподарств і стане основою для постійної бази.

Ядерна енергія важлива через двотижневі місячні темряви, коли сонячна енергія недоступна. Особливо це стосується південного полюса Місяця, де планують розташувати базу.

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Експерти застерігають: хто перший встановить реактор і оголосить «зону заборони», той отримає перевагу в контролі над частиною Місяця.

Законодавство про космос (Договір про космос 1967 року) забороняє претендувати на території в космосі, але США прийняли «Угоди Artemis», які дозволяють вводити «зони безпеки» навколо баз.

Це може фактично означати, що країна, яка першою встановить базу, зможе контролювати цю територію, що підсилює міжнародну напругу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський оборонний гігант Lockheed Martin оголосив про плани протестувати космічний перехоплювач, здатний знищувати гіперзвукові ракети просто з орбіти.