Ядерна напруженість зростає: Путін доручив готуватися до можливих випробувань

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ заявив про необхідність підготовки до можливих ядерних випробувань.

Про це повідомляє канал “Astra”.

Він закликав серйозно ставитися до заяви президента США Дональда Трампа про плани проведення ядерних випробувань і запропонував міністру оборони Андрію Білоусову прокоментувати це питання.

У відповідь Білоусов заявив, що вважає доцільним негайно розпочати підготовку до повномасштабних випробувань.

Путін наголосив, що Росія продовжує дотримуватися своїх зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), але у разі проведення таких випробувань іншими країнами РФ “має вжити адекватних дій”.

“Я доручаю МЗС, Міністерству оборони РФ, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все для того, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї”, — заявив Путін.

Раніше США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Так, Minuteman III випустили з бази Ванденберг у Каліфорнії.