- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 875
- Час на прочитання
- 1 хв
Ядерна напруженість зростає: Путін доручив готуватися до можливих випробувань
Путін на засіданні Ради безпеки РФ доручив почати підготовку до можливих повномасштабних ядерних випробувань, заявивши про необхідність реакції на дії інших країн.
Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ заявив про необхідність підготовки до можливих ядерних випробувань.
Про це повідомляє канал “Astra”.
Він закликав серйозно ставитися до заяви президента США Дональда Трампа про плани проведення ядерних випробувань і запропонував міністру оборони Андрію Білоусову прокоментувати це питання.
У відповідь Білоусов заявив, що вважає доцільним негайно розпочати підготовку до повномасштабних випробувань.
Путін наголосив, що Росія продовжує дотримуватися своїх зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), але у разі проведення таких випробувань іншими країнами РФ “має вжити адекватних дій”.
“Я доручаю МЗС, Міністерству оборони РФ, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все для того, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї”, — заявив Путін.
Раніше США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Так, Minuteman III випустили з бази Ванденберг у Каліфорнії.