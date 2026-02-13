ТСН у соціальних мережах

Світ
136
1 хв

"Ядерна парасолька" для Європи: Мерц провів переговори із Макроном

Канцлер ФРН раніше заявляв, що відкритий до розширення Францією свого ядерного потенціалу стримування в Європі.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо спільної ядерної парасольки. Він заявив, що це викликане занепокоєнням Європи тим, що давні зобов’язання США у сфері безпеки опинилися під загрозою за адміністрації Дональда Трампа.

Заяву очільника німецького уряду на Мюнхенській конференції з безпеки цитує France24.

Мерц наголосив, що переговори щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, як вона прагне зміцнити власну оборону.

Видання нагадало, що раніше канцлер ФРН заявляв, що відкритий до розширення Францією свого ядерного потенціалу стримування в Європі.

Німеччина, яка не може мати власну ядерну зброю через договірні зобов’язання, традиційно покладалася на «ядерну парасольку» США через свою участь у НАТО.

Мерц попередив, що в епоху політики великих держав свободи, які довго вважалися само собою зрозумілими, дедалі більше «опиняються під загрозою».

«Це вимагатиме від нас готовності до змін, до потрясінь — і, так, навіть до жертв», — наголосив німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європа вперше з часів Холодної війни серйозно обговорює створення власного потенціалу ядерного стримування.

