Ядерна програма Ірану: Нетаньягу закликав усунути загрозу раз і назавжди

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що настав час усунути загрозу з боку Ірану «раз і назавжди», посилаючись на прагнення Тегерана відновити свою ядерну програму.

Про це пише CBS News.

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«Іранський режим, який прагне знищити Ізраїль, знову працює над відновленням своєї ядерної програми, — заявив Нетаньягу. — І нехай кожен розуміє: цей убивчий режим, який без вагань знищив багато тисяч власних громадян, не вагатиметься застосувати ядерну зброю проти нас. Він зробить це тієї ж миті, щойно йому вдасться відновити збагачення урану та прискорену розробку ядерної зброї».

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«Ми повинні раз і назавжди усунути цю екзистенційну загрозу, що нависла над нашими головами», — додав Нетаньягу, маючи на увазі Іран.

Нагадаємо, Нетаньягу заявив, що Іран не зможе отримати ядерну зброю незалежно від того, чи буде укладено міжнародну угоду навколо іранської ядерної програми.

Не так давно президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував нещодавній ізраїльський удар по Бейруту. Він назвав цю атаку безглуздою та незначною, оскільки внаслідок неї ніхто не постраждав.

Президент США наголосив, що Ізраїль повинен припинити будь-які напади на ліванській території, а «Хезболла» та інші сторони мають зупинити атаки проти Ізраїлю. Він підсумував, що цей момент може стати початком «великого і прекрасного» миру, який у жодному разі не можна зіпсувати.

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