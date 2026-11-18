Ядерна валіза / © скриншот з відео

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Російський очільник Володимир Путін прибув на саміт АТЕС до китайського Шеньчженя із так званою «ядерною валізкою». Її помітили під час поїздки глави Кремля, а офіцер його супроводу підтвердив журналісту пропагандистського російського каналу, що це «той самий» кейс.

Про це свідчить відео, що оприлюднив один з державних телеканалів РФ.

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Чорний кейс у руках військового ад’ютанта Путіна помітив журналіст Євген Попов.

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«Це та сама ядерна валізка у вас? Та сама?» — запитав він

«Так, та сама», — відповів йому ад’ютант.

Ядерна валізка / © скриншот з відео

Що за кейс носять за Путіним

Нагадаємо, так звана «ядерна валізка» має назву «Чегет» і є переносним терміналом системи «Казбек». Вона забезпечує захищений зв’язок голови держави з вищим військовим командуванням і дозволяє передавати накази щодо застосування ядерної зброї. Водночас сам пристрій не запускає ракети безпосередньо. Відповідні розпорядження передаються до Генштабу, а вже звідти — ланцюгом управління.

Вперше ідея «ядерної валізи» з’явилася в США під час Карибської кризи.

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Раніше йшлося про те, що президент РФ Путін 18 листопада розпочав участь у саміті АТЕС у Шеньчжені. Він виступив перед Діловою радою об’єднання, провів двосторонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, а згодом відвідав виставку спільного університету МДУ та Пекінського політехнічного інституту.

Наявність «ядерної валізки» поруч із Путіним під час закордонних поїздок не є винятковою подією. Пристрій зазвичай супроводжує очільника Кремля під час поїздок за межі РФ.

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