- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 2 хв
"Ядерна валізка" Путіна приїхала з ним до Китаю: Кремль показав "той самий" кейс на саміті АТЕС (фото)
Путіна в Китаї зняли з так званою «ядерною валізкою». Офіцер підтвердив, що це «той самий» кейс.
Російський очільник Володимир Путін прибув на саміт АТЕС до китайського Шеньчженя із так званою «ядерною валізкою». Її помітили під час поїздки глави Кремля, а офіцер його супроводу підтвердив журналісту пропагандистського російського каналу, що це «той самий» кейс.
Про це свідчить відео, що оприлюднив один з державних телеканалів РФ.
Чорний кейс у руках військового ад’ютанта Путіна помітив журналіст Євген Попов.
«Це та сама ядерна валізка у вас? Та сама?» — запитав він
«Так, та сама», — відповів йому ад’ютант.
Що за кейс носять за Путіним
Нагадаємо, так звана «ядерна валізка» має назву «Чегет» і є переносним терміналом системи «Казбек». Вона забезпечує захищений зв’язок голови держави з вищим військовим командуванням і дозволяє передавати накази щодо застосування ядерної зброї. Водночас сам пристрій не запускає ракети безпосередньо. Відповідні розпорядження передаються до Генштабу, а вже звідти — ланцюгом управління.
Вперше ідея «ядерної валізи» з’явилася в США під час Карибської кризи.
Раніше йшлося про те, що президент РФ Путін 18 листопада розпочав участь у саміті АТЕС у Шеньчжені. Він виступив перед Діловою радою об’єднання, провів двосторонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, а згодом відвідав виставку спільного університету МДУ та Пекінського політехнічного інституту.
Наявність «ядерної валізки» поруч із Путіним під час закордонних поїздок не є винятковою подією. Пристрій зазвичай супроводжує очільника Кремля під час поїздок за межі РФ.