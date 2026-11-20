Кремлівський диктатор Владімір Путін / © Колаж ТСН.ua

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Чорний кейс, який російський військовий ніс за президентом РФ Владіміром Путіним під час саміту в китайському Шеньчжені, привернув увагу після того, як його показали на російському державному телебаченні. Пропагандист Євген Попов запитав офіцера, чи справді це та сама ядерна валізка, і отримав ствердну відповідь.

Про це розповідає Al Jazeera.

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Що всередині ядерної валізки

Російська ядерна валізка має назву «Чегет». Це спеціально обладнаний переносний пристрій для захищеного зв’язку, який з’єднує президента з центральним командуванням російських збройних сил. Через нього можна передавати накази щодо застосування ядерної зброї.

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Утім, усередині немає ядерної ракети або великої червоної кнопки, натискання якої миттєво запускає боєголовки. Йдеться про засоби зв’язку та управління, які дають змогу керівництву держави отримувати інформацію, підтримувати контакт із військовим командуванням і передавати відповідні розпорядження.

«Чегет» є частиною російської системи управління ядерними силами «Казбек». Вона пов’язана з окремою системою зв’язку «Кавказ». Саме через цю інфраструктуру передаються команди, а їх виконання потребує участі військових і проходить через ланцюг управління.

За відкритими даними, у Росії є три такі валізки: для президента, міністра оборони та начальника Генерального штабу. Водночас інформація про те, скільки саме посадовців мають підтвердити наказ про застосування ядерної зброї, у відкритих джерелах різниться. Тож поширене твердження про обов’язкове одночасне використання трьох валізок не можна подавати як беззаперечний факт.

Чому валізку постійно носять за Путіним

Система «Чегет» з’явилася ще за часів СРСР і почала діяти 1983 року. Її розробили в умовах холодної війни, коли керівництво ядерних держав прагнуло мати змогу швидко ухвалювати рішення навіть у разі раптового нападу або перебування президента далеко від військових командних пунктів.

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Тому валізка супроводжує російського президента під час закордонних поїздок. Сам факт її появи на камерах у Китаї був незвичним радше через публічну демонстрацію, а не через те, що її взяли на міжнародну зустріч.

Показ валізки на російському телебаченні міг мати і символічне значення. Професор міжнародної політики Ланкастерського університету Саймон Мейбон у коментарі Al Jazeera назвав це «політичним театром» і демонстрацією того, що Росія прагне показати себе учасницею великої геополітичної гри.

Водночас головними темами тристоронньої зустрічі в Шеньчжені стали війна в Україні та контроль над ядерними озброєннями. Як повідомляє Reuters, після переговорів Дональд Трамп заявив, що домовитися про обмеження ядерних арсеналів буде надзвичайно складно, однак він має намір продовжувати роботу над такою угодою.

Поява в Китаї «ядерної валізки» привернула увагу на тлі регулярних ядерних погроз російського керівництва. Ще 1 жовтня під час засідання дискусійного клубу «Валдай» Путін заявив, що момент, коли вже нічого не можна буде змінити, може настати несподівано. Тоді він також не виключив застосування ядерної зброї та заявив, що гарантій стримування ядерних держав від такого кроку немає.

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