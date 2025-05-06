Ядерна війна та наступ на Європу: як Кремль погрожує світу та чи готові європейці воювати

Росія погрожує країнам Європи / © Associated Press

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Згідно з останніми звітами аналітиків та заявами у західних медіа відомо, що Європа готується до можливого збройного конфлікту з Росією.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль відверто погрожує європейським країнам, не приховуючи своїх намірів. Своєю чергою країни НАТО посилюють оборонні плани, розглядаючи навіть найбільш песимістичні сценарії.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Путін готується до війни із Заходом

У новому звіті «Інституту вивчення війни» (ISW) йдеться про те, що президент РФ може бути націлений не лише на завоювання усієї території України, а до майбутніх конфронтацій із Заходом.

Як доказ цьому, експерти наводять наводить «документальний фільм» про Путіна пропагандиста Павла Зарубіна, який вийшов в ефір 4 травня.

В переказі стрічки фільму йдеться про те, що РФ має достатньо ресурсів для досягнення своїх цілей в Україні. Також там розглядається «неминучий варіант примирення Росії з українською частиною російського народу».

Аналітики ISW наголошують, що заяви кремлівського диктатора свідчать про намір Росії досягти початкових цілей вторгнення:

демілітаризації України;

встановлення проросійського уряду;

відмови України від НАТО;

територіальні поступки від України, включаючи неокуповані області.

Також ISW наголошує на кремлівських наративах для внутрішньої авдиторії: Путін пропагує жертовність, готуючи суспільство до тривалої війни та конфронтації із Заходом.

Аналітики підкреслюють, що президент РФ звинувачує Захід у «обмані» після Мінських угод, щоб обґрунтувати неможливість переговорів і необхідність продовження війни.

У звіті ISW також йдеться про просування мілітаризації суспільства у РФ на ідеї прославлення ветеранів «як нової еліти».

Окрім того, Росія інвестує у військово-патріотичне виховання молоді, що свідчить про прагнення Кремля виховати нове покоління лояльних і мілітаризованих громадян.

Наступ на країни Балтії та Польщу

Раніше Путін звинувачував країни Балтії буцімто вони прийняли «нацизм» аби створити інформаційні умови для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

Як вважає український політик і дипломат Роман Безсмертний, РФ готує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Безсмертний зазначив, що варто об’єктивно оцінювати як свої можливості, так і потенціал противника.

Наразі РФ не здатна проводити масштабні наступальні операції, але формує угруповання військ у Білорусі та прикордонних областях. Експерт підтвердив, що заяви президента України щодо цих сил відповідають дійсності: вони готуються до дій у Балтійському напрямку.

Окрім того, відомо, що РФ посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі та проводить демонстрації сили поблизу Латвії.

У звіті Служби військової розвідки та безпеки (MIDD), йдеться, що росіяни вдаються до провокацій:

порушують повітряний простір;

створюють небезпечне зближення з літаками та кораблями НАТО.

Згідно з MIDD, мета росіян — залякати країни Балтії, перевірити їхню реакцію та підірвати довіру до їхньої оборони.

Своєю чергою, як передає видання Еxpress, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща працюють над спільною оборонною ініціативою, що має назву «Стіна дронів».

Секретний план оборони Британії

Кремлівські чиновники відверто погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

Міністри Великої Британії побоюються, що у разі війни з РФ, країна виявиться непідготовленою, передає The Telegraph. Тому в Британії таємно готуються до оборони та розробляють новий план дій у разі нападу росіян.

Як повідомляє видання, секретний Документ, підготовлений Директоратом стійкості, передбачає дії уряду після можливих атак — ракетних, ядерних чи кібернетичних. У ньому деталізовано, коли прем’єру та міністрам слід перебратися до бункерів на Даунінг-стріт або за місто.

План охоплює стратегії з захисту критичної інфраструктури: залізниць, доріг, портів, пошти та зв’язку. Особлива увага приділена захисту газових терміналів та п’яти АЕС, ураження яких може призвести до радіоактивного зараження.

Результати моделювання ядерного удару залишаються таємними.

Згідно з планом, у разі кризи країну поділять на 12 зон під керівництвом міністрів, військових та суддів з надзвичайними повноваженнями. Передбачається введення нормування продуктів і будматеріалів. BBC отримає завдання інформувати населення, а національні культурні цінності планують евакуювати до Шотландії.

The Telegraph зазначає, що цей документ навряд чи буде опублікований найближчими десятиліттями.

Варто зауважити, що у Британії також розпочали продавати рідкісний бункер часів Холодної війни. Його основне завдання – виявляти ядерні удари та фіксувати їх наслідки у разі військового конфлікту.

Німеччина підвищує рівень бойової готовності

Видання Bild, посилаючись на дані німецьких спецслужб, повідомляє про потенційний сценарій ескалації з боку Росії. За інформацією розвідників, Путін може спробувати протестувати механізм колективного захисту НАТО (стаття 5), спровокувавши збройний конфлікт із членом Альянсу до кінця 2030 року.

Німецьке видання Handelsblatt повідомляє, що уряд Німеччини залучає приватний сектор до підготовки оборони країни. Згідно з публікацією, Бундестаг звернувся до ключових компаній оборонного та транспортного секторів — Rheinmettal, Deutsche Bahn та Lufthansa — із закликом сприяти розгортанню військ і техніки на східних кордонах НАТО.

Ці кроки пов’язані з військовими зобов’язаннями Німеччини перед Альянсом. Країна гарантувала, що протягом 30 днів після початку масштабного конфлікту зможе направити до зони бойових дій 35 тисяч солдатів, понад 200 літаків і військових кораблів.

Своєю чергою Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю DW заявив, що ФРН необхідно наростити чисельність армії до 460 тисяч військовослужбовців (включаючи резервістів), щоб відповідати вимогам Альянсу.

З його слів, підвищення рівня бойової готовності Німеччини має відбуватися через потенційну загрозу нападу з боку Росії.

Мешканці Заходу вважають, що Третя світова може бути ядерною

Видання The Guardian опублікувало результати опитування, проведене серед жителів США та Західної Європи. Більшість вважають, що третя світова війна з Росією можлива вже через 5–10 років — і вона буде ядерною.

Значна частина респондентів (57-73%) переконана, що Третя світова війна призведе до більших людських втрат, ніж Друга світова, а значний відсоток (25-44%) не виключає загибелі більшості населення планети.

Багато європейців (66-89%) очікують війни, але лише 16-44% вірять у здатність своїх армій захистити країну. На противагу цьому, 71% американців довіряють своїм військовим.

Згідно з опитуванням, головною загрозою миру більшість називає Росію: 72-82% європейців та 69% американців. На другому місці — ісламський тероризм.

Однак тривожить і інше: багато європейців (53-58%) вважають напруженість з США серйозною загрозою для миру в Європі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що РФ готує масштабний прорив на Донбасі. Окупаційні війська перекидають бригади з трьох ділянок фронту.

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