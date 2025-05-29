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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ядерна загроза від Росії стала реальнішою: що виявило розслідування — Newsweek

Хвастощі Кремля щодо можливостей Росії у сфері ядерної зброї можуть виявитися небезпідставними.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і ядерна зброя

Президент РФ Володимир Путін і ядерна зброя

Плани секретних російських ядерних об’єктів, які потрапили у розпорядження німецьких та данських журналістів, свідчать, що Росія роками проводить масштабну модернізацію своєї ракетно-ядерної інфраструктури. Це посилює реальність ядерної загрози від Москви.

Про це в четвер, 29 травня, пише Newsweek.

У виданні нагадали, що президент Росії Володимир Путін ще 2018 року оголосив про розробку нових систем ядерної зброї, які, за його словами, виведуть його країну вперед у гонці озброєнь із Заходом.

«Розслідування, яке стверджує, що Росія також проводила масштабну модернізацію російського комплексу ядерної зброї, про що Путін не згадував, посилює занепокоєння щодо загрози, яку становить Москва», — йдеться у публікації.

У Newsweek вважають, що оприлюднена інформація є показовою, враховуючи хвастощі Кремля та його пропагандистів щодо можливостей Росії у сфері ядерної зброї від початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Що дізналися журналісти про ядерні об’єкти РФ

Як повідомлялося раніше, німецьке видання Der Spiegel та данська розслідувальна група Danwatch опублікували розслідування з документами, які розкривають програму модернізації, включаючи оновлення старих баз радянських часів та будівництво інших об’єктів з нуля.

За словами журналістів, на зображеннях видно нові казарми, сторожові вежі, командні центри та складські приміщення, а також підземні тунелі.

Вони також розкрили внутрішнє планування приміщень, де зберігається захисне спорядження, розташування шаф зі зброєю та диспетчерських, а також які будівлі з’єднані підземними тунелями.

Ганс Крістенсен, директор проекту ядерної інформації Федерації американських вчених (FAS), повідомив Newsweek, що документи, на які посилаються видання, схоже, є будівельними кресленнями.

Том Розет, доцент кафедри розвідки в Норвезькому університетському коледжі оборони, в інтерв’ю Newsweek зауважив, що існує невелика ймовірність того, що це може бути дезінформаційна кампанія з боку Росії, однак витік інформації «видається дуже правдоподібним, а його величезний масштаб вражає».

Нагадаємо, військова розвідка США (DIA) раніше повідомила, що Росія розширює свій ядерний арсенал через інтеграцію ракет з ядерними боєголовками для бойової авіації.

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