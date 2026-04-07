Ядерна загроза зростає: Італія зробила жорстку заяву щодо війни з Іраном

Реклама

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про зростання ризику ядерної ескалації на тлі загострення конфлікту навколо Ірану.

Відповідну заяву він зробив під час виступу в парламенті країни, передає Рolitico.

За словами Крозетто, ситуація у світі стає дедалі небезпечнішою, а розвиток подій може вийти з-під контролю. Він наголосив, що вже нинішній конфлікт є трагічним, однак існує ризик його подальшого загострення.

Реклама

Окремо міністр згадав історичні приклади застосування ядерної зброї — бомбардування Хіросіми та Нагасакі під час Другої світової війни. На його думку, ці події мали б стати застереженням для людства, однак світ не зробив належних висновків.

«Ми досі маємо ядерну зброю, а ті, хто її не має, прагнуть її отримати. Схоже, ми нічого не навчилися», — зазначив Крозетто.

Він також утримався від прямих прогнозів щодо можливого застосування ядерної зброї, однак підкреслив, що нинішній конфлікт розвивається за логікою постійної ескалації, коли кожен крок провокує ще жорсткішу відповідь.

Заяви італійського міністра пролунали на тлі посилення напруження між Іраном та США і Ізраїлем, які з кінця лютого завдають ударів по іранських цілях. У відповідь Тегеран, зокрема, перекрив Ормузьку протоку, що вже спричинило серйозні наслідки для світової економіки.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує робити різкі заяви щодо Ірану, попереджаючи про можливі катастрофічні наслідки.

За оцінками міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я, у разі подальшої ескалації не виключається навіть сценарій ядерної катастрофи.

Водночас однією з заявлених цілей військової кампанії було недопущення створення Іраном ядерної зброї. За даними джерел у США та Ізраїлі, цей потенціал наразі суттєво обмежений.