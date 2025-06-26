"Ядерна загроза зростає": тривожна заява Стармера на тлі підготовки до війни

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про «похмуру реальність» ядерної загрози з боку Росії під керівництвом Володимира Путіна. Саме тому британська армія посилюється новими бомбардувальниками та підводними човнами.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Застереження британського прем’єра пролунало на зустрічі з депутатами парламенту після його участі в саміті НАТО та зустрічі лідерів G7 минулого тижня, де війна в Україні була однією з головних тем обговорення.

Виступаючи в Палаті громад, Кір Стармер закликав США та інших британських партнерів «посилити тиск зараз, за допомогою додаткових санкцій і військової підтримки, щоб залучити Росію до переговорів і домовитися про безумовне припинення вогню».

Британський прем’єр наголосив на рішенні придбати 12 винищувачів-бомбардувальників F-35A, здатних нести ядерні ракети — це вперше за понад 30 років Королівські ВПС матимуть атомну зброю.

Стармер заявив, що ядерні засоби стримування Великої Британії «забезпечували безпеку цієї країни протягом десятиліть», і продовжив: «Але ми визнаємо сьогоднішню похмуру реальність того, що ядерна загроза зростає, тому ми переглядаємо наші наявні можливості на морі та йдемо ще далі».

Винищувачі вартістю 80 мільйонів фунтів стерлінгів, варіант F35-B, які вже використовує Велика Британія, можуть нести звичайну зброю, але також можуть бути оснащені ядерними бомбами. Очікується, що вони нестимуть американські ядерні гравітаційні бомби B-61, здатні вбити тисячі людей.

Це сталося після нещодавньої заяви про те, що Велика Британія побудує до 12 нових ударних підводних човнів. Ці нові човни з традиційним озброєнням та атомними двигунами замінять підводні човни класу Astute від кінця 2030-х років.

Посилення військового оснащення Великої Британії відбувається на тлі тривожного нового звіту, в якому окреслено зростання загроз, з якими стикається Велика Британія.

У стратегії національної безпеки, опублікованій учора, йдеться, що країна повинна «активно готуватися» до прямого нападу на британську землю в потенційному «воєнному сценарії» вперше за багато років.

У цьому звіті було висвітлено російські кібератаки та саботаж проти Великої Британії, ворожу діяльність Ірану на британській землі та інших супротивників, які «закладають основу для майбутнього конфлікту».

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що було б наївно недооцінювати загрозу від Росії.