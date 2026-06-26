Ядерна зброя може з’явитися біля кордонів Росії: сусідня держава ухвалила історичне рішення

Ядерна зброя / © Getty Images

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Президент Фінляндії Александр Стубб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення і транзит ядерної зброї територією країни.

Нові норми набудуть чинності вже 1 липня, йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті парламенту Фінляндії.

Таким чином, поблизу російських кордонів потенційно може з’явитися ядерна зброя союзників по НАТО, хоча Гельсінкі наразі не планує її постійне розміщення на своїй території.

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Відповідні зміни до законодавства уряд подав на розгляд парламенту у квітні 2026 року. 17 червня депутати підтримали скасування багаторічної заборони: законопроєкт схвалили 125 парламентарів, водночас 61 виступив проти.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен назвав ухвалене рішення «важливим кроком заради безпеки Фінляндії».

«Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту країни», — наголосив він.

Водночас у Гельсінкі запевняють, що країна й надалі дотримуватиметься Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та інших міжнародних зобов’язань. Фінська влада також підкреслює, що не має наміру розміщувати ядерну зброю в мирний час.

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Закон про ядерну енергетику, ухвалений ще 1987 року, раніше забороняв імпорт, виробництво, зберігання і використання ядерних вибухових речовин на території країни.

Оновлення законодавства наближає правила Фінляндії до стандартів інших держав-членів НАТО, до якого країна приєдналася 2023-го після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, раніше рішення фінського парламенту щодо ядерної зброї викликало хвилю обурення та відвертої паніки у російського диктатора Володимира Путіна. Маючи спільний кордон із Фінляндією протяжністю понад 1300 кілометрів, Москва усвідомлює вразливість своїх північних рубежів.

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