США вперше за 35 років можуть створити нову ядерну бомбу / © Getty Images

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Сполучені Штати можуть розробляти нову ядерну авіабомбу B94. Її позначення вперше за кілька десятиліть з’явилося в документах Комітету з асигнувань Сенату США. На програму пропонують спрямувати 77,108 млн доларів у межах фінансування на 2027 фінансовий рік.

Про це повідомляє The War Zone (TWZ).

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Що відомо про нову ядерну бомбу B94

Позначення B94 виявили у пояснювальному документі до проєкту бюджету Міністерства енергетики США. У ньому зазначена сума 77,108 млн доларів на нову програму, однак жодних технічних характеристик, опису конструкції чи призначення боєприпасу не наведено.

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Американська система позначень передбачає літеру B для ядерних бомб, які скидають із літаків, тоді як боєголовки для балістичних і крилатих ракет отримують індекс W. Таким чином, B94 може бути новою авіаційною ядерною зброєю.

Якщо ця інформація підтвердиться, йдеться про перше нове позначення американської ядерної авіабомби після B90, програму розробки якої скасували у вересні 1991 року на тлі скорочення ядерних арсеналів після розпаду Радянського Союзу.

Чи стане B94 протибункерною ядерною бомбою

У The War Zone припускають, що B94 може бути офіційним позначенням Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) — нової ядерної системи повітряного базування, робота над якою триває щонайменше від 2022 року.

Її призначення — ураження особливо укріплених і глибоко розташованих під землею об’єктів, які важко знищити звичайними боєприпасами. Раніше представник Національного управління ядерної безпеки США (NNSA) пояснював, що ця програма має надати американському президентові додаткові можливості для ураження важливих захищених цілей.

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Водночас офіційного підтвердження, що B94 і NDS-A — це одна й та сама програма, наразі немає. Також невідомо, якою буде потужність нового боєприпасу, які літаки зможуть його нести та коли він може надійти на озброєння.

Які ядерні бомби США мають зараз

Нині американські військові мають кілька типів ядерних авіабомб. Зокрема, B61-11 спеціально призначена для ураження глибоко розташованих підземних цілей. Її потужність, за різними оцінками, становить від 340 до 400 кілотонн. Водночас у запасах США, за даними TWZ, залишилося менш ніж 100 таких боєприпасів.

Інша американська бомба — B83-1 — має потужність мегатонного класу. Вона не оснащена спеціальними засобами проникнення в ґрунт, як B61-11, однак завдяки значній потужності також може використовуватися проти укріплених об’єктів.

Яку саме з цих бомб може замінити B94, поки невідомо. Не виключено, що нова розробка призначена для заміни обох типів.

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США модернізують ядерний арсенал

Модернізація американської ядерної зброї охоплює не лише авіаційні боєприпаси. Військово-морські сили США працюють над новою боєголовкою W93/Mk7 для балістичних ракет підводного базування «Трайдент» II. Це перша за майже 40 років нова американська програма створення ядерної боєголовки, яка має підтримувати стратегічне стримування США протягом наступних десятиліть. Паралельно флот готує нове покоління ракетного озброєння.

Ще один напрям модернізації — авіабомби сімейства B61. У травні 2025 року США завершили виробництво першого зразка B61-13 — потужнішої модифікації B61-12, призначеної для ураження укріплених військових об’єктів і підземних бункерів. Цей боєприпас має замінити старішу B61-7, а його виробництво завершили раніше запланованого терміну.

На тлі цих програм Пентагон також переглядає підходи до ядерного стримування. Зокрема, влітку 2026 року стало відомо про підготовку нової ядерної стратегії США, яка передбачає опрацювання сценаріїв можливого застосування тактичної ядерної зброї у разі регіонального конфлікту з Китаєм або Росією. У центрі уваги американського військового керівництва — можливість ядерного протистояння з двома державами.

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