Ядерна зброя під "носом" — Путін до бункера: Кремль впав у паніку після рішення Фінляндії

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія найближчим часом може зіткнутися з розгортанням ядерного арсеналу НАТО безпосередньо біля своїх північних кордонів. Фінські парламентарії ухвалили історичне рішення, проголосувавши за скасування давньої заборони на перебування зброї масового знищення на території держави.

Про це пише Express.

Законодавчі поправки відкривають шлях для імпорту, транспортування, постачання та довгострокового зберігання ядерної зброї на території Фінляндії у разі виникнення військової необхідності.

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В уряді Фінляндії наголошують, що радикальні зміни у законодавстві є виключно оборонним кроком і діятимуть як стримувальний фактор проти агресивної політики Москви. Країна повністю відмовилася від багаторічного військового нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри зміну закону, наразі у Гельсінкі немає затверджених планів щодо негайного розгортання боєголовок, проте юридичне поле для цього повністю підготовлене.

«Цією пропозицією ми суттєво зміцнюємо обороноздатність Фінляндії та забезпечуємо можливість повного використання ядерного стримування НАТО як надійного захисту нашої держави», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Кремль в паніці через рішення Фінляндії

Рішення фінського парламенту викликало хвилю обурення та відвертої паніки у російського диктатора Володимира Путіна. Маючи спільний кордон із Фінляндією протяжністю понад 1300 кілометрів, Москва усвідомлює вразливість своїх північних рубежів. Намагаючись виправдати власні прорахунки, очільник Кремля звинуватив Хельсінкі у зазіханні на російську землю.

«Навіщо Фінляндія вступила до НАТО? Чи були у нас якісь територіальні суперечки з Фінляндією? Ні! Все давно залагоджено. Навіщо вони тоді вступили до НАТО? В надії, що тут все впаде, і вони одразу налетять і заберуть все, що зможуть. Вони вже будують кордон уздовж річки Сестра», — заявив російський диктатор Володимир Путін.

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До чого готується Путін

Паралельно з політичними заявами Росія здійснює активну військову експансію вздовж кордонів країн Альянсу. Спутникові знімки зафіксували масштабне будівництво нових військових об’єктів РФ. За останні два роки поблизу фінського кордону з’явилися нові казарми, склади для боєприпасів та майданчики для важкої військової техніки.

Зокрема, у Мурманській області, яка розташована неподалік Фінляндії та Норвегії, розгорнуто інфраструктуру для додаткових 17 000 військовослужбовців РФ. Схожа концентрація техніки зафіксована і на кордоні з Естонією. Західні розвідники переконані, що ці дії є частиною довгострокової стратегії Кремля.

«Підготовка цих баз переслідує дві чіткі цілі. По-перше, Росія демонструє силу, намагаючись залякати нових членів НАТО. По-друге, це реальне довгострокове планування на випадок прямого військового зіткнення з Заходом, до якого Кремль готується в межах нової Холодної війни», — констатує колишній офіцер британської розвідки Філіп Інгрем.

Росія планує напад на НАТО — останні новини

Нагадаємо, командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року. Він запевнив, що його країна готова відбивати атаку російської армії.

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До слова, партнери по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, аби посилити східний фланг Альянсу на тлі російської загрози. Зокрема, лідери Європи хочуть закупити дрони для повітряного патрулювання.

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