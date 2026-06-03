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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Ядерна зброя США може отримати новий плацдарм біля кордонів Росії

У Литві готові внести зміни у Кинституцію, яка забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ядерна зброя

Ядерна зброя / © Getty Images

Литва готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю і навіть розглянути зміну конституції заради цього. Відповідні переговори зі США вже тривають.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами міністра національної оборони Литви Робертаса Каунаса, Вільнюс бере участь в обговореннях можливого розміщення американської ядерної зброї на території країни. Деталі переговорів залишаються засекреченими, однак литовська сторона підтверджує свою активну участь у цьому процесі.

«Обговорення справді йдуть. Я не хочу зараз вдаватися до деталей, оскільки вони засекречені, але переговори продовжуються і Литва, безумовно, не залишається осторонь», — цитує Каунаса агентство BNS.

Як зазначає Politico, питання обговорюється на тлі намірів Вашингтона скоротити свою військову присутність у Європі, що посилює занепокоєння союзників по НАТО щодо можливих прогалин у системі безпеки.

Чинна конституція Литви забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження. Однак президент Гітанас Науседа заявив про готовність розглянути внесення змін до Основного закону з огляду на нинішні безпекові виклики.

Можливість конституційних поправок також не виключають спікер Сейму Юозас Олекас та голова парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Рімантас Сінкявічюс.

Каунас наголосив, що ядерне стримування залишається одним із ключових факторів безпеки, а країни НАТО повинні вживати додаткових заходів для зміцнення власної оборони та стратегічної незалежності.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що США ведуть переговори про можливе розміщення ядерної зброї у країнах Балтії та Польщі. Йдеться про потенційне розгортання американських літаків подвійного призначення, здатних нести ядерні боєзаряди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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