Ядерна зброя США може отримати новий плацдарм біля кордонів Росії

Ядерна зброя / © Getty Images

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Литва готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю і навіть розглянути зміну конституції заради цього. Відповідні переговори зі США вже тривають.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами міністра національної оборони Литви Робертаса Каунаса, Вільнюс бере участь в обговореннях можливого розміщення американської ядерної зброї на території країни. Деталі переговорів залишаються засекреченими, однак литовська сторона підтверджує свою активну участь у цьому процесі.

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«Обговорення справді йдуть. Я не хочу зараз вдаватися до деталей, оскільки вони засекречені, але переговори продовжуються і Литва, безумовно, не залишається осторонь», — цитує Каунаса агентство BNS.

Як зазначає Politico, питання обговорюється на тлі намірів Вашингтона скоротити свою військову присутність у Європі, що посилює занепокоєння союзників по НАТО щодо можливих прогалин у системі безпеки.

Чинна конституція Литви забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження. Однак президент Гітанас Науседа заявив про готовність розглянути внесення змін до Основного закону з огляду на нинішні безпекові виклики.

Можливість конституційних поправок також не виключають спікер Сейму Юозас Олекас та голова парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Рімантас Сінкявічюс.

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Каунас наголосив, що ядерне стримування залишається одним із ключових факторів безпеки, а країни НАТО повинні вживати додаткових заходів для зміцнення власної оборони та стратегічної незалежності.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що США ведуть переговори про можливе розміщення ядерної зброї у країнах Балтії та Польщі. Йдеться про потенційне розгортання американських літаків подвійного призначення, здатних нести ядерні боєзаряди.

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