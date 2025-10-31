Ядерні випробування США: чим це обернеться для Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, підірвуть його спроби здобути Нобелівську премію миру, а також призведуть до ескалації.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначило видання, доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівних умовах» з росією та Китаєм було очевидною спробою продемонструвати військову міць США перед важливою ​​торговельною зустріччю з його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Крім того, ця заява сигналізувала про зміну багаторічної ядерної політики Штатів, яка може мати далекосяжні наслідки для їх відносин із росією та Китаєм.

До того ж така ескалація може підірвати намагання Трампа здобути Нобелівську премію миру, яку він так хоче.

Експерти з контролю над озброєннями вважають, що заява Трампа про початок ядерних випробувань непотрібна і загрожує ескалацією.

«Сполучені Штати не мають жодних технічних, військових чи політичних причин для відновлення випробувань ядерних вибухів», — сказав виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл.

Він додав, що Національне управління ядерної безпеки не має можливості негайно відновити випробування, і йому знадобиться на це «щонайменше 36 місяців».

На думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Тун Чжао, заява Трампа може спонукати Пекін прискорити ядерні дослідження.

«Якщо Сполучені Штати справді почнуть розробляти аналогічні технології доставки ядерної зброї, існує значна ймовірність того, що Пекін наслідуватиме цей приклад. Подальший прогрес росії та паралельний розвиток США можуть ще більше стимулювати Китай прискорити власні дослідницькі програми, щоб уникнути відставання», — сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп після заяв Росії про успішні випробування ракети «Буревестник» з ядерним двигуном і торпеди «Посейдон» наказав провести випробування американської ядерної зброї. Це відбудеться вперше за 23 роки.

У тексті допису Трампа в Truth Social йдеться, що президент США віддав наказ американському військовому відомству розпочати ядерні випробування.

«США мають бІльшу кількість ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Нам вдалося цього досягти завдяки повній модернізації та оновленню наявної зброї під час мого першого терміну на посаді президента. Через її величезну руйнівну силу я дуже не хотів це робити, але у мене не було вибору!» — написав Дональд Трамп.