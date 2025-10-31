Ліндсі Грем / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відновити ядерні випробування як відповідь на дії Кремля.

Про це в коментарі телеканалу «Суспільне» заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем після зустрічі глави Білого дому з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Доктрина Трампа — якщо ви „лізете“ до нас, ми поліземо до вас. Якщо ви хороший друг і союзник, ми будемо хорошим другом і союзником», — наголосив американський сенатор.

Реклама

Він зазначив, що президент Трамп діє у відповідь на ядерні провокації з боку Росії, підкреслюючи, що нинішній підхід Вашингтона базується на принципі взаємності.

Грем також прокоментував сам візит Дональда Трампа до Китаю, назвавши його одним із найуспішніших за останні роки серед міжнародних поїздок американських президентів. За словами політика, сторони досягли домовленостей у низці важливих питань, зокрема щодо боротьби з фентанілом, зниження мит та імпорту американської сої.

«Схоже, ми отримуємо певну допомогу щодо фентаніла, схоже, він знижує тарифи, схоже, вони збираються купувати сою», — сказав Грем.

Він також додав, що очікує подальшого обговорення з президентом Трампом результатів переговорів, зокрема того, чи порушувалось питання України та можливості посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї США».

Ми раніше інформували, що віцепрезидент США наголосив, що відновлення ядерних випробувань є ключовою частиною національної безпеки Сполучених Штатів.