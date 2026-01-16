Ядерний бункер через кілька днів може впасти в море: у чому причина

Бункер часів Холодної війни у Британії / © скриншот з відео

У Британії ядерний бункер часів Холодної війни, збудований ще 1959 року, через ерозію узбережжя може звалитися в море.

Про це повідомляє видання The Independent.

Ця споруда, яка стоїть над пляжем Танстолл у Східному Йоркширі, служила спостережним пунктом на випадок ядерної війни. Її вивели з експлуатації в 1990-х роках.

Історик-аматор Дейві Робінсон, який фіксує останні дні бункера, стверджує, що споруда перебуває в небезпечному положенні, ледь тримаючись за розмиту скелю, а від берега майде нічого не залишилося для її підтримки. За його словами, бункер може впасти в море уже через декілька днів.

Місцева влада заявила, що не має жодних законодавчих зобов’язань щодо будівлі, оскільки вона розташована на приватній землі, але оприлюднила рекомендацію уникати району навколо неї.

За даними Йоркширського партнерства з охорони морської природи, лінія урвища на сході цього регіону відступає приблизно на чотири метри на рік.

Хоча берегова лінія змінювалася протягом тисяч років, ці зміни прискорилися через зміну клімату. Підвищення рівня моря, часті та сильні шторми, а також тепліша температура поверхні моря збільшують ймовірність зсувів, ерозії та повеней.

Нагадаємо, раніше у невеликому польському містечку місцевий житель випадково натрапив на вхід до ядерного бункера, який зберігся ще від часів Холодної війни.