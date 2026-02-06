Ядерний договір СНО-3 з РФ припинив дію: Рубіо пояснив подальші кроки США

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

США офіційно підтвердили завершення терміну дії Нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) 5 лютого 2026 року.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у мережі X.

Він зазначив, що угода, розроблена в інший час і для інших завдань, більше не виконує свою функцію в сучасних умовах безпеки. Державний секретар підкреслив, що будь-які подальші переговори Сполучені Штати вестимуть виключно з позиції сили.

Реклама

«Наше бажання зменшити глобальні ядерні загрози є щирим, але ми не погодимося на умови, які завдають шкоди Сполученим Штатам, або ігноруватимемо невиконання умов у прагненні до угоди заради самої угоди. Ми встановимо високі стандарти для всіх потенційних ядерних партнерів. І ми завжди будемо вести переговори з позиції сили», — повідомив Рубіо.

Що відомо про договір СНО?

Загалом, Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START) — це двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Відомо, що його підписали ще у 2010 році. Згодом, у 2021 році його подовжили на п’ять років — до 2026 року.

Важливо зауважити, що ця угода встановлювала чіткі ліміти для арсеналів: кожна сторона могла мати не більше 1550 ядерних боєзарядів та 800 носіїв (ракет і бомбардувальників), причому лише 700 із них дозволялося тримати у повній бойовій готовності.

Окрім цифр, СНО-ІІІ створював систему «прозорості». Країни щороку обмінювалися даними, проводили регулярні взаємні інспекції та двічі на рік зустрічалися в межах спеціальної комісії, щоб вирішувати суперечки. Такий механізм дозволяв Вашингтону та Москві довіряти цифрам один одного і уникати небезпечних підозр.

Реклама

Цікаво, що цей діалог залишався чи не єдиним робочим каналом зв’язку навіть після 2014 року, коли відносини між державами почали стрімко погіршуватися. Попри те, що у обох сторін накопичилися взаємні претензії до документа, вони свідомо йшли на компроміси, розуміючи, що контроль над ядерною зброєю важливіший за суперечки.

Відтепер між США та Росією більше немає жодних юридичних заборон щодо кількості ядерних боєголовок чи ракет, які вони можуть тримати в бойовій готовності.

Раніше Держдепартамент США заявив, що Росія порушила договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності своєю відмовою Вашингтону в допуску інспекції на об’єкти

Тому НАТО закликало Росію виконати свої зобов’язання за договором про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Реклама

Проте ще раніше повідомлялося, що у грудні 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія розширює та модернізує свій ядерний арсенал.