Після пуску Росією ядерного Буревісника не було зафіксовано забруднення / © YouTube/Минобороны России

Служба зовнішньої розвідки Норвегії (Etterretningstjenesten) офіційно підтвердила, що Російська Федерація успішно здійснила випробувальний пуск крилатої ракети 9М730 «Буревісник» з ядерною силовою установкою. За даними норвежців, ракета, запущена з полігону на Новій Землі, «пролетіла значно далі, ніж під час попередніх випробувань».

Про це йдеться у матеріалі DEFENSE EXPRESS.

Це підтвердження від незалежного джерела стало важливим доповненням до попередньої заяви Кремля, який стверджував, що 21 жовтня «Буревісник» подолав 14 тисяч км за 15 годин, викликаючи при цьому певний скепсис серед експертів.

Ракета 9М730 «Буревестник» є унікальною через використання прямоточного повітряно-реактивного ядерного двигуна, зазначають експерти видання.

Традиційно, такий тип двигуна передбачає, що атмосферне повітря проходить через активну зону реактора, нагріваючись до понад 1000 градусів для створення реактивної тяги. Цей процес, у свою чергу, має генерувати потужний «радіоактивний вихлоп», що створює загрозу забруднення навколишнього середовища. Довгий 15-годинний політ теоретично мав би призвести до значного радіоактивного сліду.

Проте Норвегія, яка традиційно здійснює ретельний моніторинг будь-якої активності РФ в атомній та ядерній галузях і оперативно фіксує найменші перевищення радіаційного фону, поки не повідомляла про підвищення радіоактивності у регіоні.

І тому, на думку фахівців, є два можливі пояснення.

Чому відсутній радіаційний слід від ракети, незважаючи на успішний запуск

Експерти Defense Express розглядають два варіанти, які пояснюють відсутність радіаційного сліду після запуску ракети «Буревісник». І передусім, це географічний фактор. На їхню думку, радіоактивні частки, можливо, ще не встигли долетіти до території Норвегії.

Також експерти припускають технологічну інновацію.

РФ могла застосувати іншу, менш «брудну» конструкцію двигуна — повітряно-реактивний ядерний двигун із закритим контуром. У такій конфігурації повітря нагрівається не безпосередньо від реактора, а через теплообмінники із рідиннометалевим носієм, що мінімізує викид радіоактивних речовин.

Закритоконтурні реактори, хоча і є надзвичайно складними в експлуатації (наприклад, радянські підводні човни класів К-27 та 705(К) «Ліра» мали проблеми з постійним підтриманням високої температури теплоносія «вісмут-свинець»), можуть бути цілком придатними для одноразового використання у крилатій ракеті.

Ядерний реактор «Буревісника» має бути запущений лише один раз для забезпечення місії, знімаючи проблеми тривалого обслуговування, які були критичними для субмарин.

Наразі підтвердження Норвегії свідчить про реальний прогрес РФ у розробці 9М730 «Буревісник», але остаточне завершення робіт над цією стратегічною зброєю залишається під питанням, зазначають експерти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав очільника Кремля Путіна припинити війну та гру з ядерною зброєю і наголосив на потужності американського флоту, зокрема атомних підводних човнів.

Так, Трамп різко прокоментував нещодавні випробування російської ядерної крилатої ракети «Буревісник».