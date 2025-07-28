Ядерний сигнал Путіну: США, ймовірно, повернули зброю до Британії вперше за 16 років

Військовий літак США / © Reuters

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США, імовірно, перекинули ядерну зброю на авіабазу Лейкенгіт у Великій Британії вперше з 2008 року. Про це свідчать дані з відкритих джерел і польотів американської авіації. Зокрема, 16 липня транспортник C-17 із транспондером вилетів з бази Кіртланд у Нью-Мексико, де зберігається ядерна зброя, і приземлився у Великобританії, не пролітаючи над третіми країнами.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами експертів, рейс здійснювали Головні ядерні транспортні сили ВПС США — саме вони відповідають за перевезення ядерних боєприпасів. Аналітики припускають, що на борт могли бути завантажені новітні термоядерні бомби вільного падіння B61-12. Таким чином, у Європі вперше з часів холодної війни може бути збільшено кількість тактичної ядерної зброї США.

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Пентагон і уряд Великобританії традиційно не коментують розміщення ядерного озброєння, однак фінансові документи оборонного бюджету США вказують на мільйонні інвестиції у “гарантійні об’єкти” саме на базі Лейкенгіт. Цей термін зазвичай стосується систем безпеки ядерної зброї.

“Є вагомі підстави вважати, що США повернули ядерну зброю до Великобританії”, — заявив директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських учених Ганс Крістенсен. На його думку, розгортання B61-12 на британській території свідчить про повну присутність цих боєприпасів у Європі — на семи базах у шести країнах НАТО.

Бомби B61-12 мають регульовану потужність від 0,3 до 50 кілотон і можуть бути встановлені на винищувачах F-35A, які Велика Британія почала закуповувати минулого місяця. Нові літаки, згідно з оновленим документом Міноборони Великобританії, будуть призначені для виконання ядерної місії НАТО.

“Це рішення вперше після холодної війни повертає Королівським ВПС ядерну роль, яку вони втратили після зняття з озброєння власної повітряної ядерної зброї”, — йдеться в офіційному звіті.

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Сідхарт Каушал із Королівського інституту оборонних досліджень зазначає, що B61-12 надають США та союзникам більшу гнучкість: ці боєприпаси можуть бути застосовані як проти тактичних військових цілей, так і проти стратегічних об’єктів.

Натомість Вільям Альберке, експерт Тихоокеанського форуму, вважає, що залишення транспондерів літака увімкненими було навмисним сигналом для Росії — демонстрацією того, що Вашингтон не планує скорочувати ядерну присутність у Європі.

“Це авансовий платіж, який дозволяє НАТО посилити стримування”, — підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що атомний підводний човен USS Newport News вперше зупинився в Ісландії. Це частина плану США щодо посилення оборони в Арктиці та стримування Росії.

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