Як 10 хвилин врятували життя: студентка запізнилася на фатальний рейс Air India

Частини літака Air India / © Associated Press

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В Індії студентка Бхумі Чаухан через затори запізнилася на фатальний рейс Air India, що врятувало її життя.

Неймовірну історію, як збіг обставин виявився рятівним, розповідають ВВС і Abp Live.

28-річна студентка мешкає у Бристолі зі своїм чоловіком. До Індії вона прилетіла у відпустку і мала повертатися назад до Англії.

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Затори на дорозі затримали поїздку студентки до аеропорту Ахмедабада —вона запізнилася свій рейс Air India лише на 10 хвилин. Дівчина пройшла онлайн-реєстрацію, але авіакомпанія відмовила їй у проходженні на борт.

«Я попросила персонал авіакомпанії впустити мене всередину, оскільки я запізнююся лише на 10 хвилин. Я сказала їм, що я — останній пасажир, і тому, будь ласка, дозвольте мені сісти на літак, але вони мене не пустили», — розповідає Чаухан.

Студентка зізнається, що пропустила рейс, то була засмучена.

«Єдине, про що я думала, це: „Якби я почала трохи раніше, я б сіла на літак. Ми дуже розсердилися на нашого водія та розчаровані покинули аеропорт. Я була дуже розчарована“, — зізналася дівчина.

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Чаухан додає, що після цього вона вийшла з аеропорту, щоб попити кави і поспілкуватися з туристичним агентом про те, як отримати відшкодування за квиток. Як раптом, їй повідомили, що літак, на якому вона мала летіти, розбився. Дівчина зізнається, що була шокована.

«Це справжнє диво для мене», — наголошує студентка. Бхумі, досі вражена подіями, висловила вдячність за те, що вона назвала божественним втручанням.

Нагадаємо, що 12 червня на заході Індії в місті Ахмадабад розбився пасажирський літак авіакомпанії Air India, який летів до Лондона.

Літак врізався в житловий район, внаслідок чого загинули 241 пасажир та 12 членів екіпажу. На борту були громадяни Індії, Британії, Португалії та Канади. Також наразі відомо про загибель щонайменше восьми людей, які були в цей час на землі, куди впав літак.

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Лише один пасажир, громадянин Великої Британії Вішвашкумар Рамеш, вижив у аварії та був госпіталізований з травмами.

В МЗС України повідомили, чи були українці на борту літака, що розбився в Індії.