Як 100 днів без сексу змінюють розум і тіло - розповідь учасника екперементу

Учасник 100-денного виклику розповів про ефекти семен ретеншн на тіло, психіку та соціальні взаємини.

Хлопець

Хлопець / © Pixabay

У Великій Британії 27-річний чоловік, на 57-му дні свого 100-денного експерименту з утримання від еякуляції, розповів про результати випробування.

Про е пише ВВС.

У документальному фільмі Men of the Manosphere, чоловік, який взяв участь у проекті, заявив, що утримання допомагає йому «контролювати розум» та зберігати енергію, що, за його словами, впливає на амбіції та психологічний стан.

В рамках експерименту учасник відмовився від мастурбації, сексуальних контактів та будь-яких взаємодій з жіночими статевими органами. За його словами, регулярна практика утримання дозволяє накопичувати «чоловічу енергію» та краще контролювати свої імпульси.

Документальний фільм досліджує так звану «маносферу» — онлайн-спільноти для чоловіків, де обговорюють статус, амбіції, взаємини та поняття маскулінності. Автори проєкту спілкуються з молодими чоловіками по всій Великій Британії, щоб показати їхній погляд на соціальні норми та вплив інтернету на формування поведінки.

У фільмі зазначається, що учасник експерименту наслідує підходи таких публічних постатей, як Ендрю Тейт, орієнтуючись на впевненість, амбіційність і дисципліну.

Фільм також звертає увагу на потенційні ризики для здоров’я та психіки, які можуть виникати при подібних тривалих експериментах, зокрема під час участі у челенджах на кшталт «No Nut November».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що  вчені з’ясували, що відбувається в мозку чоловіка під час сексу.

